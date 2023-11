Contraloría dice que gastos de la caja menor de Daniel Quintero no están justificados: posible detrimento patrimonial por más de cien millones

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será investigado por el uso de recursos de su caja menor - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

El martes 14 de noviembre, medios conocieron el informe preliminar sobre la gestión financiera de la Alcaldía de Medellín desde el 2022. En el reporte de gastos destacan los recursos que usó el exalcalde Daniel Quintero de la caja menor hasta el 30 de junio de 2023. Se tratarían de cientos de millones de pesos destinados a comprar en tiendas como Starbucks o el restaurante de comida rápida El Corral.

El equipo auditor reveló que Quintero destinó un valor superior a 124 millones de pesos para gastar en restaurantes. De estos, solo 7′799.790 pesos fueron debidamente autorizados y certificados para reuniones oficiales.

Muchas de las compras registradas del fondo fijo eran en restaurantes en El Poblado, en Medellín, así como en otras ciudades - crédito Colprensa

Más del 93% de estos fondos se utilizaron sin autorización, incluyendo compras individuales, ejecutivas y gastos en comida. El reporte también indica que solo en los primeros seis meses del 2023 se gastaron más recursos ($5′369.196), dentro del presupuesto autorizado, que en todo el 2022 ($2′430.594).

Existe también registro de haber pagado más de 47 millones en peajes; mientras que en arreglos florales se gastaron alrededor de 17 millones. Según la Contraloría todos estos no fueron “ni urgentes, ni necesarios”. Al respecto, la Alcaldía había mencionado que los peajes correspondían a los pagos que debe hacer cada vehículo del esquema de seguridad.

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, habría destinado 17 millones de pesos entre enero de 2022 y junio de 2023 en arreglos florales - crédito Facebook

Además, se identificaron gastos en restaurantes fuera de Medellín, en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, que debieron ser tratados como viáticos, no como gastos locales. Gastos adicionales en refrigerios, bebidas y panadería en otras ciudades sumaron 1′066.215 pesos.

De acuerdo con el diario El Colombiano, el informe de la entidad de control concluyó que “se vulneró el principio de la gestión fiscal de eficiencia”, así como otras normas que establecen los topes de los fondos fijos, por lo que los responsables tendrán que someterse a una sanción fiscal y disciplinaria; sugiriendo un posible detrimento patrimonial de 117.832.430 millones de pesos.

Pero esta no sería la primera alerta. Desde el pasado 17 de octubre, la Procuraduría General de la Nación ya había anunciado una indagación por posibles manejos fuera de las normas establecidas de los recursos del fondo fijo (caja menor).

Lo anterior porque los gatos mensuales en promedio eran de más 26 millones de pesos de pesos, dinero que superaba el máximo mensual que, según el decreto 1645 de 2006, corresponden máximo a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ante lo anunciado por la Procuraduría, Daniel Quintero ya se había expresado diciendo que no existía una caja menor sino un fondo fijo que tiene como propósito que “al alcalde no le toque pagar el desayuno de todas estas personas porque si al alcalde le toca pagar las diez reuniones que hace al día, con los desayunos, los almuerzos, las comidas, cada vez que llega un embajador, un ministro (...) no hay ninguna posibilidad”.

El secretario Privado de la Alcaldía de Medellín asegura que los medios mienten alrededor de los recursos del fondo fijo - crédito @juanduquega/X

Más irregularidades en el manejo de los recursos de la caja menor de Quintero

Para cada mes de 2023, el monto destinado a los fondos fijos era de 23′200.000; entonces, sobre este monto era posible gastar un máximo del 10%, es decir hasta 2′300.000, en una sola compra. Sin embargo, el reporte indicaría que Quintero no solo incurrió en superar el límite del monto máximo por compra, sino que intentó ocultar su comportamiento dividiendo en dos facturas el pago efectuado.

Ejemplo de ello fue la compra que hizo en el restaurante Canalla, en Medellín el 30 de junio de 2023. Estas serían las facturas (de números 33510, 33511, 33542 y 33543) registradas el 4 de julio; la primera por un valor de $ 2′111.862 a la 1:16 p. m. y la segunda por $1′895.426 una hora más tarde.

Al respecto, el texto indica que “en total ascienden a $4.007.288, se fraccionó el gasto y superó el monto individual autorizado ($2.320.000)”. Entonces, esta sería una evidencia no solo de la mala utilización de recursos, sino de la falta de control en el proceso de autorización de pagos de la caja menor.

Esta falta de control también se puede notar en lo que señala el informe en relación a la omisión de asignar valores al hacer el presupuesto de gastos del fondo fijo para los años 2022 y 2023. Con ello, no solo se estaría incumpliendo la ley, sino que no se determinó la cantidad de dinero para cara área; dando cabida a que existieran irregularidades en los gastos.

Juan David Duque, secretario Privado de la Alcaldía de Medellín y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín - crédito archivo infobae

Por lo pronto, el informe se encuentra en manos del alcalde encargado, Óscar Hurtado, mientras que la administración local responde a estos hallazgos de la Contraloría de Medellín en un plazo máximo de cinco días.

No obstante, el Concejo de la capital antioqueña ya adelanta acciones de control en relación a esta situación, pues el próximo 20 de noviembre Juan David Duque, ordenador del gasto y secretario privado, fue citado a moción de censura. Este funcionario era quien debía autorizar los gastos del fondo fijo.