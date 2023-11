Catherine Siachoque fue blanco de críticas por su reciente cambio de “look”

La actriz aseguró que quería darle un nuevo aire a su rostro, por lo que recurrió a las extensiones en tonos claros - crédito @catherinesiachoque/Instagram

Sin lugar a duda, Catherine Siachoque se ganó el corazón de los televidentes en diferentes partes de Latinoamérica con sus personajes de villana. No obstante, uno de los que más la evocan es el de Doña Hilda, en el episodio Sin senos sí hay paraíso, con el que representó a una madre abnegada y entregada a sus hijos Catalina y Bayron.

Por otra parte, la relación que sostiene con el actor Miguel Varoni es, quizá, una de las más envidiadas de la farándula nacional, pues ya completan más de dos décadas de unión. Así las cosas, la colombiana llama la atención por donde se le mire gracias a su capacidad actoral que la convierte en un talento camaleónico y el derroche de sensualidad.

Recientemente, Siachoque se robó todas las miradas con el cambio de look que le dio a su cabello, pasando de una larga cabellera oscura a un balayage con unas iluminaciones que le dan vida a su rostro. Su cabello no sufrió algún daño, pues gracias a las extensiones y el profesionalismo de su estilista, logró decolorar en buena medida las puntas, dándole un toque más jovial.

Según los resultados de la encuesta, la mayoría de internautas respondieron a la posibilidad de su regreso como doña Hilda - crédito @catherinesiachoque/Instagram

Esto llevó a que la protagonista de producciones como Te voy a enseñar a querer, La casa de al lado y Tierra de pasiones, recibiera cientos de elogios de parte de sus más fieles seguidores. Algunos afirmaron que como el buen vino, a Siachoque los años le sientan muy bien y se pone cada día más bella; incluso, hubo quienes le pidieron su secreto para la eterna juventud.

Algunos de los más destacados son: “Ella no envejece, la veo igual desde que yo era una niña”; “excelente decisión, el cabello negro te opaca el rostro, te hace ver mayor”; “espectacular, definitivamente esos tonos son los tuyos”; “¿A esta mujer no piensan pasarle los años? Qué espectáculo, por Dios”, entre otros. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la actriz, que rápidamente generó opiniones en contra.

Esto desató una ola de comentarios que descalificaron el hecho de que la actriz, a sus 51 años, lleve su cabello tan largo y que utilice una cantidad de tintes, cuando comience a salirle algunas canas. Algunos de los más destacados son: “Y qué color viene cuando le salgan canas y ese pelo largo a su edad ya no es elegante. Pienso yo. 😝”; “qué guerra tan brava con los años, quiérase y viva feliz”; “qué se hizo en el rostro, no la reconocí”, entre otros.

Catherine Siachoque cambió de "look" después de haber terminado las grabaciones como Doña Hilda en "Sin senos sí hay paraíso" - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La actriz no dudó en responderle a uno de esos comentarios con un mensaje tajante: “Pues cuando me salgan algo nuevo me tendrá que hacer! ¡¡¡¡¡¡¡Por ahora a gozar de este pelo que la vida es hoy!!!!!!! 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😃 😃 😃 😃”.

El mensaje de apoyo a Miguel Varoni

Catherine Siachoque expresó todo su apoyo al actor Miguel Varoni ante su riesgo de ser diagnosticado con cáncer de pulmón. La actriz bogotana aseguró en video que ella fue quien animó a que su esposo se realizara el examen de detención para saber si tiene o no la enfermedad.

“Cuando se trata de un ser querido se nos hace muy difícil hablar de cáncer; sin embargo, es importante detectarlo a tiempo o trabajar en su prevención. Yo estaré al lado de Miguel en cada paso. Fui yo quien le dijo que debía hacerse este examen anualmente para llevar el control”, afirmó la bogotana.