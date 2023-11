Andrés Forero arremetió contra ministro de Salud tras revelación de EPS Sanitas: ¿qué dijo?

El congresista del Centro Democrático Andrés Forero no tuvo problemas para lanzar fuertes señalamientos a la labor del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Infobae Colombia

La situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sigue causando controversia entre los miembros de los partidos de oposición y los ministros del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, pues juega un papel fundamental en la discusión de la reforma que se adelanta en el Congreso.

Te puede interesar: Agarrón entre Mafe Carrascal y Andrés Forero por la reforma a la salud: “Que manda a decir la oposición que no van a ir a trabajar”

Y uno de los más recientes cruces en las redes sociales se registró por cuenta de los duros señalamientos del representante a la Cámara Andrés Forero, que hace parte del partido Centro Democrático, y el titular de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras el más reciente anuncio de Sanitas para sus pacientes.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Pacto Histórico pidió a la ciudadanía movilizarse en defensa de la reforma a la salud

La EPS, que adeuda más de $400.000 millones, según sus directivos, tuvo que buscar un proveedor para cumplir con la entrega de medicamentos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS): Audifarma, que reemplazará a Cruz Verde para tal fin; aunque la anterior dispensaría continuará con el PBS.

Con este comunicado de prensa, la EPS Sanitas confirmó a Audifarma como nueva proveedora de medicamentos que no están incluidos en el PBS - crédito Infobae Colombia

Según Sanitas, esto permitirá seguirles cumpliendo a los cerca de 31.000 usuarios que dependen del suministro de estas medicinas para continuar, en la mayoría de los casos, con sus respectivos tratamientos.

Te puede interesar: Senador Miguel Uribe Turbay convoca un plantón para tumbar la reforma a la salud desde las calles: esta es la fecha

El hecho que fue cuestionado por Jaramillo, ministro que no tuvo problema en denunciar cómo, según él, se va creando una cultura de no pago y se endeudan a proveedores con obligaciones que después no son honradas. Lo que genera crisis en el sistema; en un nuevo intento por justificar la reforma.

“Uno no puede hacer lo que muchas veces están haciendo. Tienen un proveedor, tienen una IPS, le quedan debiendo a esta IPS, después se pasan a otra IPS y van dejando un reguero de deudas. Eso no se puede hacer, hay que ser serios”, señaló Jaramillo desde la Cámara de Representantes.

El ministro agregó que de parte del Ejecutivo se les paga a las EPS lo que está presupuestado y comprometido. “Y estamos al día con ellos, o sea que la función es cumplir. Entonces me parece muy bien. Pero yo creí que era Cruz Verde y no Audifarma”, enfatizó.

Pues bien, esta postura le valió una fuerte crítica de uno de los parlamentarios más asiduos en lo que ha sido la discusión del proyecto de ley que pretende hacer profundas modificaciones al actual sistema: Andrés Forero, representante del Centro Democrático, que lanzó duras pullas contra del ministro.

Las pullas al ministro de Salud

Tras conocerse lo dicho por Jaramillo, el representante Forero, que hizo parte el miércoles 15 de noviembre del grupo de congresistas declarados en oposición e independencia que exigió garantías para la discusión de la reforma a la salud, no dudó en despacharse en contra del funcionario, a través de sus redes sociales.

Lo hizo en su perfil de x (antes Twitter), en el que citó las mencionadas declaraciones del ministro de Salud y le reclamó por insistir en que se encuentra a “paz y salvo” con las EPS, cuando en el caso específico de Sanitas, de acuerdo con los registros del congresista, existe una deuda multimillonaria del Gobierno.

“Sin engaños, Ministro. Su despacho reconoció en respuesta a derecho de petición que no han pagado $819.000 millones por ajustes de presupuestos máximos de 2022 y siguen sin pagar la mensualidad de noviembre de 2023. Increíble que la solución lo mortifique”, señaló el representante.

Con esta publicación en su perfil de X, el representante a la Cámara Andrés Forero cuestionó las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con respecto a EPS Sanitas - crédito @AForeroM/X

A medida que pasan los días, la discusión de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara se ha dilatado, ante lo que serían los constantes avisos de representantes sobre la inconveniencia del articulado. Tal sería la preocupación en Palacio, que el propio presidente Gustavo Petro invitó al Centro Democrático a un consenso.

“Invito a @CeDemocratico a algo más racional, vengan, nos tomamos un tinto y miramos cuál es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común los presentamos a la fase de debate en el senado”, afirmó el jefe de Estado.