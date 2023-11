Álvaro Uribe respondió a particular invitación del presidente a miembros del Centro Democrático: Gustavo Petro no se quedó callado

No es la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe secunda ideas del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, en lo que parece una relación respetuosa entre ambos - crédito @infopresidencia/X

El llamado del presidente de la República, Gustavo Petro, de sentar en la mesa a los miembros de uno de los partidos de oposición, el Centro Democrático, y discutir al calor de unos “tintos” los pro y los contra de la controvertida reforma a la salud, parece que sí tuvo eco en el líder político de dicha colectividad. Pese al rechazo público de otros integrantes.

Álvaro Uribe Vélez, ex jefe de Estado y considerado mentor y formador de las diferentes voces que hacen contrapeso al Ejecutivo, vio con buenos ojos la proposición del actual mandatario y en sus redes sociales no dudó en pronunciarse con respecto a la particular invitación que llegó desde la Casa de Nariño para sus compartidarios.

En su perfil de X (antes Twitter), Uribe recibió, si se quiere, con beneplácito el mensaje emitido por el presidente, que al ver el estancamiento de uno de sus proyectos bandera, junto a las reformas pensional y laboral, optó por esta sorprendente invitación a quienes son férreos contradictores de su administración.

No obstante, hizo una especial petición, que no pasó desapercibida por los sectores afines al Gobierno, y que buscaría, de acuerdo con el exgobernante, al análisis en profundidad de la mencionada reforma.

“Creo que quienes estamos en oposición a las Reformas, de diferentes bancadas, deberíamos aceptar la invitación del Presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara”, comentó Uribe Vélez.

Con este mensaje en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe dijo que estaría dispuesto a considerar la propuesta del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, sobre el estudio de la reforma a la salud - crédito @alvarouribevel/X

Con ello, le salió al paso del mensaje publicado por el primer mandatario, que en su perfil había indicado que estaba dispuesto a invitar al Centro Democrático a lo que calificó “algo más racional”, en relación con la controvertida reforma que se tramita a paso lento en la plenaria de la Cámara de Representantes.

“Vengan, nos tomamos un tinto y miramos cuál es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común los presentamos a la fase de debate en el Senado”, precisó Petro.

Petro respondió a Uribe, aunque le hizo una aclaración

Tras este pronunciamiento del expresidente Uribe, quien no tardó en responder fue el propio mandatario Petro, que por la misma vía en la que extendió la invitación volvió a referirse a este asunto. Eso sí, salió a dejar claras algunas exigencias que su contradictor político le había indicado en su publicación.

“Sin parar el debate señor expresidente Álvaro Uribe y de cara a la discusión de la reforma a la salud en el senado, claro que pueden degustar el tinto de Palacio que el expresidente conoce bien. Serán bienvenidos”, comentó el mandatario.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro reiteró la invitación al exmandatario Álvaro Uribe, aunque no aceptó uno de los requisitos propuestos - crédito @petrogustavo/X

Todo esto se dio en medio de un ambiente tenso entre integrantes de la colectividad que pasó de estar al lado del entonces presidente Iván Duque a convertirse en oposición, tras la victoria de la izquierda en los comicios presidenciales del 19 de junio de 2022. Y que ameritó fuertes respuestas desde esa vertiente.

Posturas contrarias en el Centro Democrático

Algunos de ellos fueron los senadores Miguel Uribe y Paola Holguín, al igual que el representante Juan Espinal, quienes incluso no dudaron de señalar como “cínica” la postura de Petro en lo que concierne con la oposición, pues cuando él fue senador se encargó, de acuerdo con el primero citado, a poner “palos en la rueda” a las iniciativas de Duque.

“Presidente Petro, no sea cínico. Usted, como oposición, además de romper el quorum, torpedeaba los trámites, promovió un paro violento y usó engaños y calumnias para desprestigiar al Gobierno. Por el contrario, nosotros hemos hecho todo lo necesario, dentro del Estado de Derecho, para evitar la reforma a la salud. Y lo seguiremos haciendo”, advirtió Uribe Turbay.

Para el congresista, es inaceptable la crisis que, desde la Casa de Nariño, se estaría generando al extorsionar las EPS. “La ausencia de medicamentos es el resultado de la falta de pagos por parte del Ministerio de Salud”, añadió en su argumentación.

Por su lado, Holguín hizo énfasis en cómo desde la presidencia hablan de consensos, mientras –de acuerdo con su visión del tema– estigmatizan, satanizan e ignoran a quienes piensan diferente. “La construcción colectiva no es posible a partir de imposiciones desde el dogmatismo ideológico”, concluyó.