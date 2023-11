Selección Colombia femenina jugará partidos de preparación en Bogotá

La selección Colombia femenina cayó en su última salida ante Estados Unidos - crédito U.S. Women's National Soccer Team

El próximo 2 y 5 de diciembre la selección Colombia femenina de mayores continuará con su preparación para los Juegos Olímpicos París 2024 y tendrá un nuevo doblete de compromisos amistosos, esta vez en Bogotá, frente a su similar de Nueva Zelanda.

La Tricolor femenina aprovechará de esta manera la fecha Fifa que se celebrará del 27 de noviembre al 6 de diciembre.

La información completa de los encuentros, es la siguiente:

2 de diciembre

Colombia vs. Nueva Zelanda

Estadio: El Campín

Hora: 4:00 p. m.

Ciudad: Bogotá, Colombia

Transmisión: Caracol TV y RCN TV

5 de diciembre

Colombia vs. Nueva Zelanda

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 3:00 p. m.

Ciudad: Bogotá, Colombia

Transmisión: Caracol TV y RCN TV

La venta de la boletería estará a cargo de TuBoleta en www.tuboleta.com y desde hoy podrán adquirirla todos los aficionados al fútbol femenino y público en general, que deseen asistir al primer partido y apoyar a nuestra selección Colombia femenina.

Los precios de las entradas son los siguientes:

Occidental $30.000 + servicio

Oriental $ 20.000 + servicio

Sur: $10.000 + servicio

Así le fue a Colombia en sus últimos partidos amistosos

La selección Colombia femenina se encuentra en proceso para los Juegos Olímpicos de París 2024 sin un entrenador en propiedad - crédito Chris Nicoll/USA TODAY Sports

En octubre la selección Colombia se enfrentó en doble oportunidad a Estados Unidos con saldo de un empate y una derrota. Cabe recordar, que para estos dos encuentros ante las norteamericanas, las Chicas Superpoderosas fueron dirigidas por Ángelo Marsiglia, que fue designado como interino por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tras la salida de Nelson Abadía.

En su momento, Ramón Jesurun afirmó que no tenían hojas de vida de entrenadores para reemplazar a Abadía en el combinado femenino de mayores. Sin embargo, en varias oportunidades se ha especulado con que Carlos Paniagua, técnico de la sub 17 y sub 20, tome las tiendas de la selección Colombia.

No obstante, durante una entrevista para el programa Planeta Fútbol de Antena 2, Paniagua descartó hacerse cargo del equipo de mayores, poniendo como prioridad su compromiso con las juveniles.

“Tengo una responsabilidad grande en el momento, porque dirijo a dos selecciones. En 2024 tenemos que encarar dos sudamericanos y el Mundial Sub-20 en Colombia. Por ahora no hay algo oficial por parte de la Federación para que cuenten conmigo. Sueño algún día con dirigir a la Selección de mayores, pero por ahora estoy en lo que me pertenece”

En este orden de ideas, la Federación Colombiana de Fútbol solo contaría con dos candidatos que son Ángelo Marsiglia y Andrés Usme, exténico de América de Cali y que actualmente está al mando de la selección de Ecuador, por lo que su contratación no sería nada sencilla.

