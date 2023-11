Denuncian “orangután” en la reforma a la salud: esto es lo que se sabe

La representante Pedraza denunció que se quiere meter un mico al proyecto de reforma a la salud - crédito prensa Jennifer Pedraza

Durante el segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, que se reanudó el 14 de noviembre, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) advirtió que el Gobierno nacional quiere meter “un mico” que permitiría que los directores de los hospitales públicos en el país sean nombrados a dedo. Esto, por eliminar los requerimientos de méritos como parte del procedimiento para nombrar a estos funcionarios.

“Pilas con el orangután que el Gobierno avaló en la #ReformaALaSalud: pretenden eliminar los requerimientos de mérito de los directores de hospitales públicos para que se puedan nombrar a dedo. Con una mano trinan contra la politiquería y con la otra les reparten mermelada a los politiqueros”, advirtió la representante Pedraza

La representante advirtió que se quiere meter este mico en la reforma a la salud - crédito @JenniferPedraz/X

Esta proposición, que es sobre el artículo 42 de la reforma a la salud, será votada de forma individual, advirtió el presidente de la Cámara, el representante Andrés Calle.

La representante Pedraza, en la plenaria, dijo: “No acepto esa modificación y quiero intervenir sobre la intervención del ponente Alfredo Mondragón sobre el artículo 42, en el que el Gobierno quiere entregar, como mermelada, las direcciones de los hospitales. Háganme el favor”. El presidente de la Cámara, el representante Calle, insistió en que el artículo 42 se discutirá y votará aparte.

A la advertencia de la representante Pedraza se sumó la representante Catherine Juvinao, que pidió la palabra para denunciar que a ella no le han recibido, ni avalado, proposiciones al proyecto de reforma, pero que sí aprueban y avalan proposiciones, como la de eliminar los concursos de méritos para nombrar las directivas de los hospitales públicos en el país:

“Yo realmente, señores Gobierno, estoy ya cansada de que ustedes nos traten, a quienes hemos sido críticos de la reforma como saboteadores. A nosotros nos reciben argumentos, a nosotros no nos avalan proposiciones, pero vayan los politiqueros a meterles a ustedes una proposición procorrupción y esa sí la avalan y la avalan enseguida y ¡estoy cansada!, de que, ante cualquier crítica, ustedes me vengan a decir de malas Juvinao, es un acuerdo con el Partido Liberal y el Partido de la U. ¡¿Por qué?! Acaso los demás partidos no tenemos voz y no tenemos voto”

También advirtió que ahora nadie se adjudica la paternidad del orangután que buscan meter en el artículo 42 del proyecto de reforma a la salud: “¿Cómo es posible, que una reforma que ustedes dicen que es para atajar la corrupción, esté avalando una proposición, que ahora no es de nadie, porque ya el Partido Liberal los desautorizó? No es del Partido Liberal, yo quisiera que me certificaran de quién es esa proposición. Eso sí lo avalan. Ahora resulta que eso sí lo avalan. ¿A ustedes no les da pena? ¿A este Gobierno no le da pena avalar semejante disposición que simplemente se presta para la corrupción, para la politiquería y para el clientelismo? ¿Es que no les da pena?”

Después anotó que lo único que le importa al Gobierno nacional es acabar las EPS, pero que para eso debería proponer algo mejor, cosa que, a su juicio, no ha hecho:

“A mí sí me da vergüenza que ustedes solamente estén preocupados por quién maneja la chequera y ya, porque la gente no les importa. El servicio a la gente en el sistema de salud no les importa, lo único que les importa es acabar las benditas EPS. Oye, ya dejen el sectarismo, las EPS pueden tener problemas, por mí acábenlas si quieren, pero les toca proponer algo mejor que lo que hay hoy y eso es lo que ustedes no han podido hacer y no solamente no son capaces de proponer un sistema mejor, sino que además vamos para peor”

Petro defiende su reforma

El presidente Gustavo Petro, en X, le contestó al profesor de Economía de la Universidad de los Andes Diego Gómez Gaviria, que pidió que detengan al Gobierno y a su reforma a la salud, que dijo es “nefasta”, argumentando que “jamás construir un modelo de salud preventivo será nefasto”. También advirtió que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es crear un sistema preventivo y que evitar el robo de dineros públicos tampoco es “nefasto”.

“Algunos acostumbrados al robo del erario les parece nefasto que no se haga. Nunca dijeron nada cuando los paramilitares tomaban esos recursos públicos de las EPS que eran de su propiedad para asesinar a los colombianos”, escribió el presidente en X.

El presidente defendió su reforma a la salud - crédito @petrogustavo/X

Al cierre de esta nota, en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó declarar la sesión permanente y se sigue votando el proyecto de reforma, del que, en la sesión del 14 de noviembre, solo se han aprobado dos artículos.