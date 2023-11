Cecilia López habló de su polémica salida del Ministerio de Agricultura, tras ocho meses en el cargo: “No me fui, me fueron”

La exministra Cecilia López fue una de las que se opuso a la "expropiación exprés" que quería impulsar el presidente Gustavo Petro - crédito Luisa González/REUTERS

Han pasado cerca de siete meses desde que Cecilia López Montaño dejó de ser ministra de Agricultura, en una salida que causó controversia, pues era una de las que daban pluralidad al gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro. Para ella fue tan sorpresiva su desvinculación del Ejecutivo que confesó que aún no conoce los motivos por los cuales prescindieron de su labor.

Así lo reveló en su cuenta de X (antes Twitter), en la que ha estado activa en las últimas dos semanas, respondiendo los diferentes interrogantes de sus seguidores y aclarando informaciones que, según ella, no corresponden a la realidad. Sobre todo, cuando su partida se dio en medio de una de las crisis de la coalición, con el distanciamiento del liberalismo.

Ante la pregunta de una de las usuarias de esta red social, identificada como Dora, que quiso saber los motivos que originaron el fin de su labor en el ministerio, pese a que desde allí se pretende liderar uno de los proyectos bandera del primer mandatario, como la reforma agraria, la exfuncionaria respondió. Y con un lenguaje coloquial confirmó las sospechas que tenían los ciudadanos sobre esta situación.

“A ver, doña Dora, no me fui, me fueron y a la fecha no sé bien la razón”, dijo López en un mensaje que se volvió viral en X, por la espontaneidad que se notó en la respuesta de la política, que a sus 80 años sigue dando de qué hablar por sus fuertes posturas en contra del Gobierno.

Luego, en su respuesta, dio a conocer más detalles de su salida del Gobierno, aunque no cree los motivos que le dio el jefe de Estado, pues se venía rumoreando sobre su relevo del cargo, al que llegó en mayo de 2023 Jhennifer Mojica.

“El presidente me dijo que era porque representaba al establecimiento del cual nunca he sido parte por criticarlo. Yo creo que fue por otra cosa, pero ya no importa”, agregó López en su mensaje.

Con este mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la exministra de Agricultura Cecilia López se refirió a su salida de la cartera - crédito @CeciliaLopezM/X

Posteriormente, a otra usuaria, que se llama María, le expresó su pesar por haber dejado su cargo, pese a que la cuestionaron por no crear el Idema, no impulsar las convocatorias para presentar los proyectos de la ruralidad y abriera un concurso para nombrar a la gente en su ministerio.

“Siento mucho que el presidente me hubiese aceptado la carta de renuncia que me pidió. Me habría encantado cumplirle con todo lo que menciona abajo, menos con los sistemas de cuidado que no mencione nunca. Mil disculpas”, reiteró López.

Con este otro mensaje, la exministra de Agricultura Cecilia López contó más detalles de su desvinculación de la cartera - crédito @CeciliaLopezM/X

Cecilia López defendió su gestión

Del mismo modo, reveló que dejó el nivel de ejecución del Ministerio de Agricultura en más del 33 por ciento, al corte del 26 de abril, frente al 41% del Gobierno nacional. Y dejó en claro que solo hasta esa fecha puede referirse a su presencia en el equipo de trabajo del mandatario, y dijo estar convencida de que entregó avances en el desarrollo de la cartera durante el inicio del Gobierno Petro.

Asimismo, cuestionó a quienes critican que ha sido viceministra de Agricultura del fallecido Belisario Betancur; embajadora en el gobierno de Virgilio Barco, directora del Instituto de Seguros Sociales en la administración de César Gaviria y ministra de Medio Ambiente y de Agricultura del entonces presidente Ernesto Samper.

“Por qué no saca mis cargos en gobiernos de Pastrana, dos Uribe, dos Santos y de Duque? No tuve ninguno ¿no? Son 25 años fuera del establecimiento, ¿y por qué no menciona MinAgricultura de este gobierno o este no clasifica en su definición de establecimiento?”, reseñó López, que también fue senadora de la República.

En otro de los mensajes, la exministra Cecilia López negó los señalamientos de que fuera pro establecimiento, cuando le recordaron su trayectoria profesional - crédito @CeciliaLopezM/X

También se fue lanza en ristre contra quienes serían los consejeros del presidente Petro, pues no estarían haciendo a cabalidad su labor. “Un presidente tiene mil ocupaciones día y noche que no le permiten tener toda la información del día sobre el país. Por eso necesita asesores de confianza que lo mantengan al tanto de todo, no a medias, y que le den recomendaciones para que él decida”, remarcó.