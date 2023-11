Silvestre Dangond se sinceró con Ana del Castillo: Este fue el conmovedor mensaje que le dedicó

El cantante aplaudió la honestidad de la artista - crédito @delcastilloana_/Instagram

Silvestre Dangond le declaró su admiración a la cantante vallenata Ana del Castillo. Además, confesó que ella lo inspira: “Tu no lo sabes y aunque no me creas sigo tu carrera y aplaudo tu talento y celebro tu autenticidad”.

El artista que se tomó la ciudad de Valledupar para el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Ta malo. Subió a la joven cantante a la tarima en medio de su presentación en el Parque de la Leyenda Vallenata. Allí él le regaló un momento muy especial a los asistentes con quienes compartió el emotivo mensaje que le entregó en vivo a la artista femenina más destacada del vallenato. “Ella es lo más lindo que tiene nuestro género actualmente. Yo sé cuánto vienes batallando con tus demonios y con tus ángeles, porque yo pasé por lo mismo. Saldrás vencedora y serás muy grande”.

Luego de recorrer las calles de la capital cesarense a bordo de un camión adecuado como carroza en el que el hijo de Urumita compartió con sus fanáticos ‘silvertristas’ quienes llenaron las calles de la ciudad con camisetas rojas y alentaron al cantante coreando sus canciones durante el recorrido, el artista llegó al Parque de la Leyenda Vallenata para complacer a su público con su nuevo trabajo discográfico el cuál tituló Ta malo.

A la celebración fueron invitados varios medios nacionales y a celebridades del país como la actriz María Laura Quintero y el presentador Carlos Vargas. Además, entre el público también se encontraban la cantante doblemente nominada al Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cumbia Vallenata.

Una vez que Silvestre la reconoció paró su show y la hizo subir al escenario para compartirle unas palabras; sin embargo, Ana quien se caracteriza por su jocosidad y desparpajo fue quien tomó la vocería y el micrófono para romper el hielo. “Abrázame y pégame tu sudor, para ver si por fin se pega algo bueno”, dijo la cantante en el escenario que ella también ha llenado en el pasado.

Silvestre Dangond confesó que Ana del Castillo es su inspiración - crédito @delcastilloana_/Instagram

“Yo vine a verte porque te amo, quiero que sepas que después de Diomedes Díaz eres mi referente, eres mi inspiración. Yo sigo tus pasos, mi vida eres tú Silvestre Dangond”, le dijo Ana al cantante.

Los asistentes al concierto ovacionaron a la artista y le pidieron a Silvestre que cantara algo con ella, petición que él aceptó y entonaron un par de coros juntos, ganándose el cariño del público quienes aplaudieron la corta intervención.

Silvestre Dangond y Ana del Castillo, admiración mutua

Ambos exponentes y orgullo del vallenato colombiano intercambiaron palabras para elogiarse entre ellos, pues luego de que Ana le expresará que ella sigue sus pasos, el cantante también le hizo saber sigue muy cerca su trayectoria y que incluso también se ha inspirado en su vida y su carrera.

Silvestre Dangond subió al escenario a Ana del Castillo durante la presentación de su nuevo álbum Ta malo - crédito @delcastilloana_/Instagram

Tras recibir los halagos que Ana le dedicó, Silvestre le respondió: “La vida da tantas vueltas y puede que en un futuro el que esté allá en el público viéndote cantar sea yo, porque conozco tu talento. Estoy más que seguro de que vas a llegar lejos y a triunfarás aún más”.

Ante la sorpresa de Ana quien no se esperaba una confesión de ese tamaño, el artista agregó: “Esto no lo digo por lambonería. Ella es ejemplo de constancia y viene demostrando que cuando uno escucha su instinto se logra mucho más”, con estos adjetivos definió Silvestre el talento de la cantante.

Posteriormente Silvestre pidió permiso a la artista para comentarle en público algo que tenía pendiente por decirle: “Sé que estás luchando con tus demonios y con tus ángeles por tratar de sacar a tu carrera adelante, porque a mí me pasó lo mismo. Yo sé lo que es ir en contra de complacer a todo mundo y batallar por hacer lo que realmente a uno le gusta, poder hacer lo que a uno se le dé la gana. ¿Sabes por qué te digo todo? porque te admiro, te respeto y eres mi inspiración, quiero que seas grande”, concluyó Dangond.