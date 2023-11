Perdido en el Tapón del Darién, ecuatoriano no aparece tras ingresar a la frontera entre Colombia y Panamá

Johnny Steven Peralta Guerrero partió desde Ecuador con el objetivo de llegar de manera terrestre a Estados Unidos - crédito AP/redes sociales

El Tapón del Darién es una de las fronteras más peligrosas del mundo. En el único cruce terrestre que existe entre Colombia y Panamá han ingresado más de 413.000 personas en lo que va del año, superando ampliamente la cifra más alta registrada en la historia.

La selva del Darién tiene 5.000 kilómetros cuadrados. Las personas que tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos han encontrado en ella una alternativa para situarse en Centroamérica y continuar con su recorrido hasta Norteamérica, pero la inmersión en el tapón trae consigo múltiples riesgos.

De acuerdo con los informes presentados por diferentes organizaciones y el gobierno de Panamá, los migrantes de nacionalidad venezolana son la población que más ha ingresado al Darién en 2023, seguido por los colombianos y ecuatorianos, además de africanos y asiáticos.

La historia de Johnny Steven Peralta Guerrero podría ser la de uno de los 80.000 ecuatorianos que han ingresado por el Darién a Panamá desde enero de 2022 de acuerdo con Human Rights Watch. El hombre de 31 años salió de su país con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero luego de situarse en Necoclí, sus familiares no volvieron a recibir información sobre él.

El ecuatoriano Johnny Steven Peralta Guerrero, de 31 años de edad, salió de su país para llegar de manera terrestre a Estados Unidos, pero tras ingresar al Tapón del Darién (Colombia), sus familiares no han recibido información sobre su paradero - crédito redes sociales

Peralta Guerrero salió de Ecuador el 31 de octubre, ingresó por Nariño a Colombia, de allí se movilizó hasta Necoclí, uno de los últimos municipios antes de la selva del Darién, recorrido en el que mantuvo la comunicación con su familia, pero esto cambio en ese momento.

La esposa del ecuatoriano reveló a El Universal que desde el 6 de noviembre no tiene información de Steven Peralta, fecha en la que inició la inmersión del hombre de 31 años por el Tapón del Darién, en un recorrido que puede ser de hasta 10 días, según lo han detallado migrantes que lograron llegar a Centroamérica.

Steven Peralta no viajaba solo y el 10 de noviembre su mamá recibió una llamada en la que una compañera del ecuatoriano le afirmó que su hijo no había sobrevivido en el Darién, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades colombianas.

Lo último que saben los familiares de Peralta es que llegó a un campamento en el que se refugió antes de ingresar al Tapón del Darién, por lo que piden la ayuda de la embajada de su país en Colombia para buscar al hombre de 31 años.

Johnny Steven Peralta Guerrero mide 1,60 metros, es de contextura gruesa y tiene un tatuaje en el abdomen con su segundo nombre, lo que es un factor por el que puede ser reconocido por sus familiares. Desde Ecuador, los familiares del hombre de 31 años piden a las personas que tengan información sobre el paradero de Peralta Guerrero, comunicarse con ellos al 098-469-2229.

¿Cuántas personas han muerto en el Tapón del Darién?

Aunque se tiene un número de los cadáveres que han sido encontrados en el Tapón del Darién, el número de personas que han muerto dentro de la selva podría ser superior - crédito AP

Esta es una pregunta que no ha podido ser respondida por las autoridades de Colombia y Panamá, debido a que existe un control en el país centroamericano respecto al número de migrantes que llegan desde la selva, pero no un registro de las personas que ingresaron al Darién desde Colombia.

En junio de 2023 el Servicio Nacional de Migración de Panamá afirmó que han sido encontrados 27 cuerpos en el Darién. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene registro de 258 personas muertas dentro de esta selva entre enero de 2018 y junio de 2023, pero el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, aseguró que no se tiene conocimiento del número de migrantes muertos dentro del Tapón del Darién

“Le hemos pedido al presidente Gustavo Petro que por favor ordene a migración compartir información con la Cancillería de Colombia, la Cancillería de Panamá y Migración Panamá para que nosotros sepamos cuantos se nos quedan en el Darién, no tenemos idea de cuantas personas mueren porque no tenemos información”, declaró Leblanc durante una visita a Barranquilla.