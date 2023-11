David Luna destapa malos manejos en programa para primera infancia: “¿Quién responde por nuestros niños?”

El programa presidencial De Cero a Siempre nació en la presidencia de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa

David Luna, senador del partido Cambio Radical y que ha liderado en el Congreso a un sector de la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, denunció el domingo 12 de noviembre a través de sus redes sociales lo que serían los malos manejos en el programa estatal De Cero a Siempre, enfocado a la protección y bienestar de la primera infancia.

El congresista reveló en su perfil de X (antes Twitter) el resultado de la investigación que hizo con fuentes del Gobierno nacional sobre la actualidad de esta iniciativa, que nació en el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, que posteriormente, con la Ley 1804 de 2016, se convirtió en normativa de la República.

De acuerdo con Luna, la citada ley determinó que el Ejecutivo debía entregar un informe anual al Congreso sobre los avances en lo referente a la atención integral de los menores entre 0 y 6 años. No obstante, el reporte de la vigencia 2022 sigue sin conocerse, por lo que elevó sus consultas a las entidades del Estado encargadas de este programa.

“¿Recuerdan “De Cero a Siempre”? La política de Estado encargada, nada más y nada menos, que de la protección integral de todos los niños colombianos desde su gestación hasta los 6 años. Acá les cuento por qué ya no oímos hablar de ella”, adelantó Luna en su perfil, en una denuncia que tuvo amplias repercusiones.

¿Qué denunció David Luna sobre De Cero a Siempre?

En una serie de mensajes, en los que adjuntó evidencia, Luna refirió que, desde agosto de 2022 a abril de 2023, la consejería presidencial para la Niñez, al parecer, no tomó acciones ni mostró interés en cumplir la ley de la República, pues entidades como los ministerios de Educación, Salud y Cultura no recibieron solicitudes para redactar el informe.

“Los primeros ocho meses de Gobierno De Cero a Siempre no tuvo capitán”, señaló Luna.

Este es un aparte de la respuesta que le dio el Ministerio de Educación al senador David Luna, que preguntó sobre el informe de la vigencia 2022 del programa De Cero a Siempre - crédito @lunadavid/X

Luego de este periodo, el programa estatal pasó a responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf): entidad que señaló a Presidencia, que no ha remitido la información suficiente para presentar el referido documento. “Es decir, se cruzan de brazos esperando archivos de una gestión que parece no existir”, agregó el senador.

Sobre el papel del despacho presidencial en lo que sería un evidente descuido, el senador remitió una lista de tareas que se tendría en cuenta para la elaboración del informe, que se entregaría el 30 de noviembre; un mes antes de finalizar el año. Pero, de acuerdo con el congresista, eso no sería lo único que pasaría con esta estrategia gubernamental.

“El plan de acción de ‘De Cero a Siempre’ para 2023 no existe. Nos respondieron oficialmente que a finales del mes de octubre entregarían el mismo. Es decir, el plan para ejecutar las acciones de 2023 se entregaría finalizando el 2023″, recalcó Luna.

A esta serie de inconsistencias se sumaría que de parte del ministerio de Educación solo se ha ejecutado el 7%, con la intervención de apenas siete instituciones educativas y la capacitación de 2.000 madres comunitarias, de 41.000. De los más de $24.000 millones apropiados, solo se han invertido algo más de $3.000 millones.

En las cifras que le fueron remitidas al senador David Luna se aprecia la mínima inversión hecha en 2023, pese a que este ítem tuvo un aumento del 26% en la asignación - crédito @lunadavid/X

“Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no tiene claridad sobre el presupuesto y objetivos para primera infancia porque no tienen lista una plataforma. ¿Quién responde por nuestros niños?”, señaló Luna en su denuncia, que por el momento no ha tenido respuesta de los entes oficiales del Estado.

Por último, en su acusación, Luna también mencionó la salida de Eva Ferrer, mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer, de la alta consejería para la Reconciliación, y como la funcionaria, que debía entregar informe de De Cero a Siempre de los primeros ocho meses de Gobierno sería reemplazada por Álvaro González Hollman: declarado insubsistente en su cargo anterior como director de Primera Infancia del ICBF.

“¿En manos de quién queda la atención a nuestros niños?”, concluyó el senador.