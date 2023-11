Sofía Vergara reveló detalles de la serie en la que Karol G debutará como actriz

La actriz Sofía Vergara compartió los primeros detalles de la serie basada en la vida de la ‘viuda negra’ - crédito sofiavergara - karolg / Instagram

Sofía Vergara, la actriz colombiana reconocida a nivel mundial, recientemente sorprendió a sus seguidores tras revelar el póster oficial de la miniserie Griselda, producción de Netflix en la cual personificará el papel protagónico y que está basada en la vida Griselda Blanco, más conocida bajo el alias de la viuda negra, una mujer que marcó historia en la delincuencia durante el siglo XX en Colombia.

La también llamada Madrina de la cocaína fue una empresaria colombiana que estuvo detrás de un cartel muy famoso. La ficción relatará sus inicios, cuando era una de las mujeres más buscadas de los años 70 y 80. Por ese motivo, el diálogo, el vestuario y las locaciones de la grabación serán de época.

A través de su perfil de Instagram, que cuenta con poco más 31,8 millones de seguidores, compartió una imagen en la que se ve parte de su rostro y sus manos, revelando que el lanzamiento de la serie será el 25 de enero de 2024 a través de la popular plataforma streaming, Netflix.

Tras su revelación, los fanáticos de la actriz y de este tipo de contenido audiovisual se mostraron emocionados por la noticia y ansiosos por verla pronto en acción. Cabe recordar que meses atrás se filtraron algunas imágenes en medio del rodaje.

“Aquí esperando con ansias”; “No puedo esperar para verla, qué emoción”; “Felicidades”; “Buenas vibras, mucho éxito”; “Por fin”; “Ya casi, Dios”; “La mejor siempre”; “Como dijo otra famosa colombiana... its Bichota Season”; “Qué emoción verte actuar en español”, fueron los comentarios positivos que se destacaron.

No obstante, y pese a que la producción no ha salido a la luz, la sola publicación también generó controversia, no solo por la temática de la misma, sino también por el escaso o nulo parecido físico entre la actriz y la Griselda original, por lo que hubo quienes criticaron diciendo: “Qué pereza otra serie de narcos, ya no más”; “Ni se parecen. Qué sigue? Henry Cavill como Pablo Escobar?”; “Qué sorpresa Netflix haciendo más series de narcotráfico colombiano”.

Karol G debutará como actriz en la serie de ‘Griselda’

Karol G continúa sorprendiendo a sus fans, pues en una emisión del programa Despierta América de Univisión informó que se sumará como actriz al elenco de la miniserie que consta de seis capítulos, en la que también participa su compatriota, la famosa artista Sofía Vergara.

De hecho, Vergara compartió algunas imágenes disfrutando de diferentes espacios junto a todo el elenco, entre ellos la cantante Karol G, que se estrenará en el mundo de la actuación, razón por la que millones de sus fanáticos también han expresado lo emocionados que están por ver a la paisa en esta nueva faceta.

Vale la pena mencionar que gracias a que las colombianas lograron grabar esta producción juntas se convirtieron en grandes amigas, tanto así que, Sofía Vergara no dudó en asistir a uno de los shows de Karol G en medio de su gira Mañana Será Bonito por Estados Unidos, donde tuvo una sorprendente acogida rompiendo récords de asistencia.

De igual forma, la intérprete de Mi ex tenía razón confirmó en una entrevista con Jimmy Fallon hace ya varias semanas que debutaría como actriz; sin embargo, en ese momento no dio detalles sobre el nombre de la producción.