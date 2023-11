Iván Cepeda aseguró que los diálogos de paz con el ELN se mantienen

El encuentro se llevó a cabo en la Universidad del Valle y asistieron cerca de 100 personas - crédito @DelegacionGob/X

Durante el nuevo encuentro nacional que se lleva a cabo dentro del proceso del diseño de participación de la sociedad, bajo el nombre ‘Vivienda y hábitat’ y el cual se enmarca en la Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, el senador Iván Cepeda fue tajante en afirmar que los diálogos con el ELN se mantienen y van a avanzar. Incluso el senador aprovechó el espacio para enviarle un duro mensaje al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa y dejó claro que el quinto ciclo de diálogo con el ELN en México arranca en la tercera semana de noviembre.

El encuentro se lleva a cabo desde el sábado 11 de noviembre, en el auditorio cinco de la facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle y culmina el domingo. Al encuentro llegaron más de 100 personas de todo el país y esta es la primera reunión, luego de los tropiezos y el rechazo del país al secuestro del papá del jugador colombiano Luis Díaz por parte del ELN. Manuel Díaz ya fue liberado y estuvo 12 días en cautiverio.

El encuentro tuvo más de 100 asistentes

Desde el Comité Nacional de Participación (CNP), el cual también está en la mesa de diálogos, convocó el espacio para que en compañía de los delegados de la sociedad se construya una metodología de participación social en materia de vivienda.

Al referirse a los diálogos con el ELN, el senador Cepeda aseguró que: “Nosotros hemos planteado nuestras exposiciones y otro tanto ha hecho la delegación del ELN. Nuestra aspiración es que avancemos. En este momento hay un reclamo nacional para que se acabe el secuestro y que esta organización devuelva a las personas que tiene en su poder y que al mismo tiempo podamos avanzar en la agenda. Es la única manera. Ahora hay quienes quieren que esto se acabe, pero hay cientos de personas que quieren que avancemos. No vamos a renunciar a la paz (...) Por supuesto, tenemos contradicciones que van a ser tratadas en la mesa, pero el proceso de participación social continúa”.

El congresista añadió que “se ha ido conformando una red de participación nacional. Vinimos a discutir aquí el tema de vivienda. Tenemos una agenda con distintos puntos y uno que estamos desarrollando es el cese al fuego. Hay éxitos, pero también problemas”.

En medio de su participación le dijo al auditorio que los políticos no tenían derecho a acabar con el proceso. “Hay políticos y hay funcionarios que hacen política que quieren hacerle daño al proceso. Me refiero al fiscal Barbosa que de una manera temeraria y agresiva intenta acabar con el proceso, pero no lo va a lograr” sentenció.

Por el lado del ELN, Consuelo Tapias, integrante de la delegación de la guerrilla tomó la vocería y dijo: “Estamos en el encuentro nacional que lucha por una vivienda digna. Es importante el espacio porque la falta de vivienda o el derecho a la vivienda es uno de los derechos estructurales. Muchas personas en las ciudades no tienen un techo digno y el mismo problema lo encontramos en la ruralidad”.

La delegación del ELN aseguró que no sabe que será de las personas que aún están secuestradas - crédito @DelegacionGob/X

Al igual que Tapias, Mauricio Iguarán, otro miembro de la delegación del ELN dijo que: “El ELN desde hace 30 años está proponiendo que todo proceso, que conlleve a una paz duradera, tiene que ser con la participación de la sociedad. Hace 30 años propusimos al país la convención nacional y este proceso tiene el mismo espíritu de participación de la sociedad”.

Iguarán también se pronunció sobre el secuestro del padre de Luis Díaz, según él, “el ELN se ha caracterizado por decir la verdad, asumiendo los costos políticos. Asumimos y dimos la cara de que hubo la retención del señor Manuel Díaz. Nos autocriticamos ante el país. Dimos la palabra y con los buenos oficios de la ONU y de la Iglesia logramos liberar al señor Manuel. Lo otro es que este es un país donde hay muchos factores de violencia y todos los secuestros, como dicen algunas personas, no pueden achacarlos al ELN. Nosotros asumimos lo que hacemos, no lo que dice la gente que nosotros hacemos”.

No obstante, aseguró que no tiene información sobre si se dejaran en libertad a todos los secuestrados y reconoció que el proceso está atravesando altibajos, pero insiste en que existe compromiso de ambas partes de no terminar el diálogo de manera unilateral.