Papá de Luis Díaz habló por primera vez de su secuestro y aseguró que no se va del país: “No sé por qué me secuestraron”

Imagen de archivo En sus declaraciones, el papá de Luis Díaz manifestó la confianza que le tiene al proceso de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y la organización guerrillera del Eln - crédito Defensoría del Pueblo

Luego de recuperar su libertad, el papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, dio sus primeras declaraciones, en las que agradeció a la Fuerza Pública y opinó sobre la situación de violencia en el País, “Esto es un gran paso para que la paz en Colombia sea un éxito”, aseguró Díaz.

En medio de una entrevista por varios medios del país, el señor Manuel Díaz reveló varios detalles y perspectivas sobre la situación de secuestro que vivió hace ya 12 días y sobre el proceso de ‘Paz Total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Pienso que este es un gran paso para que la paz en Colombia sea un éxito”, fueron las primeras palabras de Manuel Díaz relacionadas con su secuestro. El manifestó que a pesar de la situación por la que pasó, no va a abandonar Colombia, ni Barrancas, en donde está su familia y su vida. Además, resaltó que la clave del país es lucha juntos por la paz, “hecho que permitirá que vivamos tranquilos y tengamos un buen futuro”.

Enfatizó sobre la tranquilidad, y la confianza que siente al no tener miedo a algún tipo de represalias por parte del Eln o algún otro grupo al margen de la ley. “Agradezco por todo el esfuerzo y la liberación”. Además aseguró que su proceso de liberación se hizo “legalmente”, sin ofrecimientos de recursos económicos a la guerrilla.

El señor Díaz, continuó con sus declaraciones, planteando que aún no entiende por qué lo secuestraron, la confusión persiste en torno a las razones detrás de su secuestro, subrayando su reputación y carácter intachable

“No tengo problemas familiares con nadie, nunca he tenido un problema. Soy una persona luchadora, trabajadora, de esfuerzo, sacrificio. Con fe, con esperanza y con un futuro hermoso. Pero en realidad no hay razón, no hay razón para mi secuestro”.

Los encargados de recibir al papá del jugador colombiano fueron monseñor Héctor Henao y monseñor Francisco Ceballos - crédito @episcopadocol/X

También hubo un espacio en el que una periodista le preguntó sobre su escuela de formación deportiva y su futuro luego de este secuestro. “En ningún momento ha pasado por mi mente que este sea el final”, sostuvo.

“Hemos tenido esfuerzos significativos para que mi escuela y mi fundación sigan trabajando como lo veníamos haciendo hace dos meses. No es solo mi escuela, es la fundación de todo un pueblo y país”, subrayó el señor Díaz, destacando la importancia de una perspectiva colectiva en sus proyectos.

Posterior a eso, relató sus vivencias en la montaña, la zona geográfica en la que estuvo secuestrado. Manifestó que fue mucha cabalgata, bastante lluvia, demasiada caminata. “No podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, casi dos días sin dormir”. A pesar de los desafíos, resaltó la diferencia entre esta experiencia y las historias familiares, enfatizando que a pesar de que su familia frecuentaba este tipo de zonas, nunca lo había hecho en la condición de secuestrado. Pese a la situación, también enfatizó que el trato que recibió en esos días por parte de la organización al margen de la ley fue buena.

“Si algún día volvemos a pasar por la montaña, pasemos agarrados de la mano con un letrero que diga ‘Paz’. No quiero que nadie pase por esta situación. Debemos unirnos, trabajar y mirar hacia el futuro de Colombia”, instó Díaz, resaltando la importancia de enfrentar los desafíos juntos.

Finalmente, Luis Manuel Díaz dejó un mensaje de paz para toda Colombia, en el que solicitó un diálogo con “los altos mandos del país” con “todos los hermanos del monte” para la paz del país.

“A todos los grupos legalmente constituidos y no legalmente constituidos, los llamo a la reflexión para que dialoguemos, formemos un diálogo con los altos mandos de nuestro país para que Colombia sea un país de paz para todo el mundo en general. De verdad se lo pido a mis hermanos del monte: dejemos las armas, utilicemos el bolígrafo y el cuaderno. Trabajemos inteligente para que seamos el primer país con la mejor paz”, afirmó Díaz