La comprometedora declaración del fiscal Mario Burgos en el interrogatorio a Nicolás Petro que fue filtrado

El fiscal Mario Burgos le aseguró a Nicolás Petro que la Fiscalía se responsabilizaba si se llegaba a filtrar dicho interrogatorio, pues la única copia la tenia su despacho" - crédito Fiscalía General de la Nación

El viernes 10 de noviembre de 2023, se conoció una prueba que demostraría que el despacho del fiscal Mario Burgos era el único que tenía copia del interrogatorio de Nicolás Petro que resultó filtrado.

En un video conocido por Caracol Radio se oye al fiscal Burgos diciendo, en plena audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro el 1 de agosto, que iniciaba un proceso de colaboración judicial con el procesado. Sin embargo, esa colaboración se cayó porque el interrogatorio se filtró.

El fiscal le aseguró a Nicolás Petro que la Fiscalía se responsabilizaba si se llegaba a filtrar dicho interrogatorio, pues la única copia la tenía su despacho:

“La información muy seguramente se va a tener que usar, pero con fines eminentemente judiciales, nada más. No se va a hacer ninguna publicación, el señor investigador jefe de policía judicial en este caso va a tener la reserva, no vamos a tener copia alguna, inclusive, yo siempre he sido muy respetuoso de las labores que hacen los funcionarios de Policía Judicial, ellos la mantienen custodiada, salvo que se le necesite de manera judicial en algún escenario ante un juez de la República”, dijo el fiscal Burgos.

Y agregó: “Simplemente eso, no pierdan cuidado, esto no va (…) estamos aquí tres personas, cuatro personas, perdón, porque salió el doctor Merchán, y aquí va a quedar. Si se filtra alguna cosa será por alguno de nosotros, creo que somos éticos, nos lo han demostrado, entonces, eso no va a pasar para su tranquilidad”.

Por este caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se encuentra investigando al fiscal Mario Burgos.

Noticia en desarrollo...