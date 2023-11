Aplazan por tercera vez audiencia de imputación de cargos contra la fiscal Angélica Monsalve: la acusan de dilatar el caso

Contra la fiscal Angélica Monsalve cursan al menos cinco procesos en la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía - crédito @alazamo123/X

El Juzgado 43 Penal Municipal en función de Control de Garantías de Bogotá aplazó el jueves 9 de noviembre, por tercera vez, la audiencia de imputación de cargos contra la fiscal Angélica Monsalve, que es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción.

La diligencia judicial, según el acta, no se pudo llevar a cabo debido a la inasistencia de Monsalve y su abogado defensor, que alegaron a último momento una incapacidad médica que impedía a la mujer presentarse de manera virtual.

Monsalve sería endilgada del delito de concusión, debido a que habría pedido, a través de un tercero, un soborno para direccionar el resultado de un proceso judicial que estaba a cargo de su despacho. Esto en el caso de Martín Ricardo Manjarrés, uno de los procesados por el caso de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), más conocido como el carrusel de los carros blindados.

De acuerdo con la información detallada en el documento, por cerca de 22 minutos el juez encargado del caso, el fiscal 53 Egohon Briñez Moreno y los demás intervinientes, esperaron a la comparecencia de Monsalve; no obstante, la mujer no presentó y, por el contrario, publicó una excusa médica, por lo que no se pudo efectuar la mencionada audiencia.

Este es un aparte del documento en el que se deja constancia de las razones que llevaron al aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos en contra de la fiscal Angélica Monsalve - crédito Infobae Colombia

“Siendo las 4:22 p.m., se levanta la presente constancia secretarial informando que, no es posible realizar la presente diligencia de formulación de imputación, programada para el día de hoy a las 4:00 p. m., como quiera que no se hizo presente la indiciada, Dra. Angélica María Monsalve Gaviria, ni la defensa pública designada para el caso”, se leyó en la constancia redactada tras la frustrada diligencia.

También se detalló que, luego de darse por cerrada la plataforma virtual Lifesize, se supo que a las 3:57 p. m., a través de la cadena de correos por la que se remitió el link virtual para la audiencia en comento, “se allegó escrito por parte de la indiciada, Dra. Angélica María Monsalve Gaviria”, se agregó en la constancia”. Es decir, apenas tres minutos antes del inicio de la audiencia.

El contenido del correo electrónico también fue detallado por parte del juzgado, con el respectivo pantallazo del mensaje que recibió el despacho del juez 43 Penal Municipal en función de Control de Garantías. Este es uno de los cinco procesos que tiene en su contra la fiscal, según registros de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

“Me es grato dirigirme a usted, con ocasión de presentar excusa por no poder asistir a la audiencia programada para el día de hoy a las 4:00 p.m., toda vez que me encuentro incapacitada por enfermedad”, redactó Monsalve, con respecto a la incapacidad que le impedía presentarse ante el juzgado.

El primer aplazamiento se había registrado el 12 de octubre, mientras que el 26 de octubre se había postergado de nuevo la diligencia. Con esta ya son tres las ocasiones en que la implicada no se presenta ante la justicia.

La dura respuesta de Angélica Monsalve

Luego de conocerse este nuevo aplazamiento, la fiscal Monsalve le salió al paso a los señalamientos y a través de su perfil de X (antes Twitter) denunció persecución en su contra, por parte del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y la vicefiscal Martha Mancera, en un caso en el que, según ella, está siendo imputada por delitos y hechos “inexistentes”.

“Siguiendo con la persecución judicial a la cual me tiene sometida la directiva de la @fiscaliacol, el títere de los funcionarios Mancera y Barbosa, pretendió llevarme a imputación el día de hoy, por delitos y hechos inexistentes”, indicó Monsalve en su perfil, en una publicación que causó controversia en las redes.

Con este mensaje en la red social X, la fiscal Angélica Monsalve se defendió de los señalamientos en su contra y arremetió contra el fiscal del caso - crédito @alazamo123/X

Según la mujer, presentó por escrito excusas por incapacidad médica ante el citado juzgado, cuando a su correo electrónico llegó el enlace de la audiencia virtual. Pero según denunció la fiscal, “el juez ‘olvidó’ mencionarla en la audiencia pública”, por lo que procedió a corregir el error en la respectiva acta.

Con este tipo de hechos, para Monsalve es claro que se observa lo que ha llamado un “amangualamiento” del ente acusador, por parte del fiscal 53 Egohon Briñez, al que en oportunidades anteriores no lo ha bajado de “inepto”, con el grupo de presuntos delincuentes del carrusel de blindados, que durante 12 años —de acuerdo con su denuncia— han pagado coimas.

“Y que ahora, la misma dirección de la Fiscalía nos los quieren vender como dizque víctimas de la ‘verduga’ fiscal Angélica Monsalve, como si fueran blancas palomas bajadas del cielo. Es un asco, es vomitiva, nauseabunda e inaudita, la justicia que hoy representa la fiscalía de este país”, sentenció la implicada en este mediático caso.