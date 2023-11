Gerard Piqué daría golpe bajo a Shakira con confesión sobre sus relaciones sexuales

Gerard Piqué respondió una candente pregunta que tiene que ver con el número de relaciones sexuales que sostiene con Clara Chía - crédito Europa Press

Dicen las abuelas que “quien no las hace, las ve hacer” y todo parece indicar que ha llegado el turno para que Gerard Piqué pase al banquillo y confiese algunos “detallitos” que se le pasaron por alto a Shakira. Tal y como lo hizo la barranquillera, esta vez fue la oportunidad para el catalán de lanzar los dardos envenenados.

Te puede interesar: Gerard Piqué envuelto en nueva polémica que salpicaría a Shakira: ¿De qué se trata?

Si bien es cierto que la intérprete de Music Sessions #53 en esta misma letra se va lanza en ristre en contra del exfutbolista, con algunas alusiones a la deuda en Hacienda de España o la mudanza de sus suegros al frente de Esplugas de Llobregat, el exBarça no había emitido ningún pronunciamiento al respecto de su separación, pues no era de su “interés”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Revelan el horrible apodo que le tendría Clara Chía a Shakira

Pero todo parece indicar que las reglas del juego han cambiado, pues esta semana el campeón del mundo con la selección española de fútbol cambió de opinión y ha hablado en diferentes programas. El más reciente, con Joaquín, el novato, que pertenece a Antena 3 y es conducido por Joaquín Sánchez, uno de sus colegas.

Gerard Piqué ha presumido su relación con Clara Chía con lujosos paseos en yate en familia, lejos de la sombra de lo que alguna vez tuvo con Shakira - crédito Europa Press

Acompañado por Ibai Llanos, el programa que saldrá a la luz completamente el próximo 9 de diciembre tendrá varios detalles que se desconocían de la relación entre Piqué y Shakira. La pregunta que formuló el conductor del programa, por demás, llevaba todo el tono que despierta el interés de la vida sexual del catalán, siendo este el abrebocas de la entrevista que despertó el interés de algunos seguidores.

Te puede interesar: Piqué soltó la lengua sobre su separación de Shakira: esto fue lo que dijo

“¿Cuántas veces tenéis sexo a la semana?”, fue la pregunta al esperado invitado. Con una sonrisa de picardía y que reflejó ese “vaya, ahora me ha tocado a mí”, fue cuando se escuchó el corto, pero interesante adelanto: “Yo estoy en más ahora”, una clara afrenta a lo que posiblemente antes enfrentó con la barranquillera. A lo que Joaquín ha añadido: “Estás rejuvenecido”, entre risas, teniendo en cuenta que Clara Chía es 14 años menor.

Aunque no entregó mayores detalles, fue motivo de risas en una entrevista que saldrá a la luz el próximo 9 de diciembre - crédito @antena3com/Instagram

La inteligencia artificial casó a Piqué con Clara Chía

Se trata de un video que se ha hecho viral en el que el exBarça habría confirmado su matrimonio con la joven relacionista pública, en una ceremonia extremadamente privada. Aunque algunos notaron rápidamente que se trató de una creación gracias a la inteligencia artificial, logró confundir a millones de personas en el mundo que efectivamente creyendo que Gerard Piqué se habría casado con Clara Chía.

De acuerdo con la grabación, todo ocurrió de manera espontánea, pues un día cualquiera encontró la motivación necesaria para pedirle matrimonio a su pareja, algo que hizo con absoluta reserva, tanto así que ni los medios españoles conocían del tema.

Video del momento en que Gerard Piqué confiesa que se casó con Clara Chía - crédito @elcorazoncotillero/TikTok

“Tengo una noticia que va a sacudir el mundo. Me he casado con Clara…”, son las palabras que se escuchan decir en la grabación que ya ronda los portales de entretenimiento de internet. Sin embargo, algunos internautas se han lanzado a afirmar que se trata de un audio sobrepuesto en un video de una de sus transmisiones en Twitch, pues no concuerda con el movimiento de su boca y lo que en las imágenes de logra apreciar.

Por ahora, los seguidores el catalán tendrán que esperar que el español confirme oficialmente su matrimonio, teniendo en cuenta que hace algunas semanas corría el rumor de que las cosas no iban bien entre la pareja, debido a la distancia que se hacía evidente. Sin embargo, todo se debió al trabajo de Piqué con la Kings League para su versión Latinoamericana.