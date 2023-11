Dilian Francisca Toro no concilió con el congresista Duvalier Sánchez: “Es una lucha para que cese la violencia de género”

Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro no conciliaron - crédito Colprensa y @DuvalierSanchez/X

Una magistrada citó a conciliación a los políticos Dilian Francisca Toro y a Duvalier Sánchez, luego de que la hoy electa gobernadora del Valle del Cauca impusiera una demanda en contra del congresista por injuria y calumnia.

En el intento de conciliación Toro expuso que ella no acudía a la justicia para conciliar o instrumentalizar el proceso, razón por lo que instaba a continuar con el pleito, sin conciliación.

En octubre, el argumento del abogado Óscar Ibáñez, que representa a Dilian Francisca, fue que “como es conocido, conforme a la discriminación histórica que se ha ejercido contra la mujer, ella es sujeto de especial protección constitucional y se considera la parte más débil. En ese orden de ideas, cada vez que el señor Duvalier ha hecho acusaciones injuriosas y calumniosas en contra de la candidata Dilian Francisca Toro, no se trata de acciones aisladas, sino que se convierten en actos de violencia continuada que, a causa de su insistencia, repetición y divulgación por medios masivos, constituyen el tipo penal de hostigamiento, en la medida que pretenden causar daño moral a una mujer”.

Previo a su ingreso al acto de conciliación, el congresista se pronunció sobre el hecho y aseguró que Todo lo estaba obligando a retratarse, situación que este desacreditó y sostuvo que todo hacía parte de una persecución política a su ejercicio constitucional, en lo que corresponde al seguimiento que él realiza a las obras públicas del Valle del Cauca.

“Resulta, que la gobernadora electa decidió ponerme una denuncia e insistir en que yo he dañado su nombre, su honra, y por eso quiere que la justicia me obligue a mí a retractarme, a desistir de mi control político en la forma en que lo he hecho. Quiero decirle que esa es una forma de persecución a un ejercicio del cual yo tengo obligación constitucional de hacer un control constante a las obras del Valle del Cauca”, dijo Sánchez.

De acuerdo con el parlamentario, ninguna persona en el Valle del Cauca quiere hacerle seguimiento a la gestión y pasado de la electa gobernadora, argumentando que en este país, las personas que eran denunciadas reinaban en la impunidad y, por el contrario, quien se encargaba de denunciar era quien debía responder ante la justicia.

“Nadie en el Valle quería hacerlo, parece que le incomodó todo el ejercicio que venimos haciendo con mucha seriedad, con mucho rigor, dejando las denuncias instauradas. Aquí en Colombia al que le toca responder es el que denuncia y el denunciado después termina lleno de impunidad”, añadió.

La electa gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro habló sobre su pleito con Duvalier Sánchez - crédito Dilian Francisca Toro

La respuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro

Por su parte, Dilian Francisca Toro aseguró que ella no recurría a la justicia para conciliar, asegurando que los recientes pronunciamientos de Sánchez eran sistemáticos y misóginos, situación por la cual no daba el paso hacia la conciliación.

Argumentó que conciliar era darle la razón al congresista y naturalizar lo que ella considera como un ataque a las mujeres, razón por la cual seguía en la lucha de los derechos del género femenino para que personas como él, no les hicieran daño, según dijo la electa mandataria departamental.

Toro afirmó: “Representante Duvalier: yo no acudo a la justicia ni para instrumentalizarla ni para conciliar. Su conducta sistemática, hostil, agresiva y misógina no admite conciliación; conciliar sería normalizar la persecución de género que usted y muchos otros, cometen contra mí y contra miles de mujeres agredidas por razón de género en Colombia. Eso, señor Representante, no es conciliable porque no es una lucha individual; es una lucha para que cese la violencia de género en el ejercicio político y que agresores, como usted, no sigan causándonos daño”.