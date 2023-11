Video: ladrones asaltaron un motel luego de preguntar el valor de una habitación

Luego de preguntarle a la recepcionista por el valor de una habitación en un motel, los hombres increparon a la mujer y la robaron tras amenazarla con un arma de fuego - crédito redessociales/Booking

La inseguridad es uno de los factores que más preocupa a los colombianos en la actualidad. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en lo que va corrido del año se han registrado más de 200.000 asaltos en el país, siendo este uno de los crímenes que ha aumentado en 2023.

En múltiples municipios, los ciudadanos han pedido que se desplieguen más uniformados debido a los constantes casos de robos y asaltos, afirmando que las personas han optado en los últimos meses por no caminar solos en espacios que antes eran concurridos. Y Santander no es un departamento que se salve de los criminales,

En un hecho que ha generado indignación en la región, la recepcionista de un motel en Piedecuesta fue asaltada por dos hombres que se acercaron al establecimiento a preguntar el valor de una de las habitaciones. Los criminales intimidaron a la víctima con un arma de fuego.

En las cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento en el que los dos hombres estacionaron el vehículo en el que se movilizaban para pedirle a la trabajadora su asistencia respecto a los precios y servicios que ofrecía el establecimiento, pero esto solo era una forma de persuadir a su víctima para que sintiera confianza de ellos.

Luego de intercambiar algunas palabras con la recepcionista y verificar por unos segundos que en el interior del lugar no hubiera más personas cerca, el copiloto desenfundo un arma de fuego con la que intimidó a la mujer para quitarle sus elementos personales y los objetos de valor que pudiera tener dentro del kiosco del motel.

En la cámara de seguridad ubicada dentro de la oficina de la recepcionista quedaron grabados los segundos en los que el ladrón buscó dinero en efectivo o elementos de valor para poder llevarse; estas evidencias están siendo observadas por las autoridades para tratar de identificar a esta persona.

Este hecho se registró sobre las 11:59 p. m. del 2 de noviembre en un motel ubicado a las afueras del municipio en Santander. En el relato de la víctima a las autoridades, la mujer afirmó que los criminales se llevaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De la misma forma, la recepcionista destacó que la presencia de pocas personas en el sector permitió que los ladrones escaparan, ya que después de intimidarla con el arma de fuego, la motocicleta en la que se movilizaban no prendió, por lo que tuvieron que encenderla empujada.

Este no es el único caso que ha generado indignación en Santander, puesto que hace unas semanas se registró un asalto similar en un salón de belleza.

Este hecho se registró en el bario San Carlos del municipio de Piedecuesta, en donde un hombre ingresó al establecimiento comercial e intimidó a las trabajadoras y clientes del lugar.

“Buenos días. Mami: hágame un favor, las que estén aquí no me vayan a gritar porque las mato. No quiero matar a nadie hoy”, fueron las palabras del criminal.

Luego de tomar las pertenencias de las personas dentro del salón de belleza, el hombre salió del sitio y se marchó junto a su cómplice que lo estaba esperando en una motocicleta a pocos metros del lugar. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los asaltantes se movilizaban en un automotor de referencia FZ con placas TMV-66F.

De la misma forma, se conoció que en las cámaras de seguridad del sector quedo grabado el rostro de uno de los ladrones, por lo que las autoridades lo tienen plenamente identificado.