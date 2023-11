Problemas en la reforma a la salud: Catherine Juvinao invitó a los congresistas del partido de gobierno “a manejar la frustración con un tris de decencia y elegancia”

Después del debate de la reforma a la salud, la representante le dijo a sus colegas de la bancada de gobierno que los invitaba a "manejar la frustración con decencia y elegancia"- crédito Colprensa

El pasado 7 de noviembre se llevó a cabo el segundo debate de la reforma a la salud. Sin embargo, la discusión fue levantada, para seguir su debate el 8 de noviembre.

Luego de que se suspendiera, la representante a la Cámara Catherine Juvinao publicó varios comentarios en su cuenta de la red social X, y entre estos dijo que invitaba a los congresistas del partido de Gobierno a “manejar la frustración con un tris de decencia y elegancia”.

La reforma a la salud ha generado polémica desde que el Gobierno nacional confirmó su existencia, incluso los diferentes miembros de la Cámara de Representantes han tenido varias diferencias de ideas al respecto. Sobre esto último, la congresista Catherine Juvinao recientemente arremetió contra sus compañeros que son de la bancada de Gobierno por medio de su cuenta de X en una publicación.

En la primera parte de esta publicación de la representante dijo que el “desespero” de algunos congresistas del Pacto Histórico que no logran mayorías con argumentos, sino “a punta de mermelada”, los llevó a descalificar a los que tienen reparos con respecto a la reforma de la salud tratándolos, de acuerdo con Juvinao, de estúpidos, ignorantes y ladrones.



“El desespero de algunos congresistas del PH, que no logran mayorías con argumentos, sino a punta de mermelada, los llevó hoy a calificarnos a todos los críticos de la reforma, a la salud de: estúpidos, ignorantes y ladrones”, dijo la representante Juvinao.

Luego dijo que las palabras con que, según ella, los otros congresistas calificaron a los que no están a favor de la reforma, que es un lenguaje común “en la bodega” pero en su criterio, este no es aceptable para legisladores que están presentes en una plenaria y los invitó a manejar la frustración de una mejor manera.

“Digamos que es un lenguaje común en la bodega, pero no es aceptable para congresistas en plenaria. Una invitación a los colegas del partido de gobierno a manejar la frustración con un tris de decencia y elegancia”, expresó.

Luego reflexiono con respecto a que las dos posturas que se pueden tener con respecto a la reforma de la salud, es decir, estar a favor o en contra, es válido y dijo que en el Congreso de la República “es inútil imponer verdades” y dijo que la discusión puede ser mejor si se mantiene el respeto y los argumentos y cerró diciendo que sea la plenaria quien decida.

“Estar contra la reforma es tan legítimo para un sector del país, como lo es estar a favor de ella, para otro sector. En el Congreso es inútil intentar imponer verdades, mejor si mantenemos la discusión sobre los argumentos, con respeto”, comentó la representante.



Además de esta, la representante a la Cámara hizo un par de publicaciones más, haciendo referencia a diferentes sucesos que ocurrieron durante el desarrollo del debate de la reforma a la salud. Una de las cosas que dijo fue la siguiente: “Lo de esta plenaria es de no creer: en reforma a la salud, abren la votación de artículos y cuando van perdiendo, suspenden la votación de forma arbitraria. Acto seguido entran en acción ministros y funcionarios, hablan con congresistas y mágicamente conforman mayorías minutos después. La @CorteSupremaJ y la @CConstitucional deben tomar nota de esto”.

Y finalmente habló de la citación de la plenaria para el día siguiente, la cual la representante calificó como “ilegal”, sobre esto último explicó que: “La plenaria de mañana es ILEGAL. Se había suspendido la sesión formal para darle paso a la intervención de Clemencia Mayorga, y luego no hubo los votos para volver a sesión. En otras palabras: no estábamos en sesión y no podían ni anunciar proyectos ni citar para mañana”.