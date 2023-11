“Me gustaría amamantar a Maluma”: las polémicas declaraciones de una presentadora en EE. UU. tras conocer al cantante

La periodista Ana Navarro causó polémica por sus comentarios sobre Maluma - crédito archivo y @ananavarro/X

Maluma acaba de tener uno de los momentos internacionales más importantes de su carrera. El Don Juan Tour lo llevó por más de un mes a varias ciudades de Estados Unidos en 29 fechas. El gran cierre lo realizó en el Kaseya Center de Miami, Florida, donde contó con la compañía de espectadores de la talla de Lionel Messi o Jimmy Butler.

Otra de las personalidades presentes fue la conductora de origen nicaragüense Ana Navarro-Cárdenas, estrella del programa The View, uno de los segmentos políticos más vistos del canal ABC. En ese comparte con otras mujeres de gran trayectoria en la televisión.

El cantante colombiano Maluma causó furor por su periplo por Estados Unidos - crédito EFE/Lavandeira jr

Sin duda, la periodista fue una de las más emocionadas por conocer a Juan Luis Londoño y verlo presentarse en vivo. De hecho, dejó ver ese impacto en sus redes sociales, en las que compartió un revelador mensaje sobre sus sensaciones. “Dios mío, ese chico, Maluma es sexy; es lo suficientemente joven para ser mi hijo, lo que podría explicar por qué me gustaría amamantarlo”, mencionó.

Sin embargo, cabe mencionar que su asistencia al show del paisa no fue más que solo una parte de una noche inolvidable.

“Sobre anoche... Todos ustedes, me tomó todo el día publicar porque así de cansado quedé. Lo de anoche quedó para los libros. Mi marido tiene gripe (¡vaya a vacunarse contra la gripe!). Y el marido médico de Lee Schrager estaba de guardia. Entonces mi mejor amiga y yo llegamos a la ciudad hasta las 2:00 a.m”, comenzó diciendo en su publicación.

El primer plan tuvo que ver con la gastronomía. “Primero, fuimos a la inauguración del nuevo restaurante en Miami de Gordon Ramsey. Tomamos toneladas de fotografías. Pero aparentemente ninguna en nuestros propios teléfonos. Entonces no puedo publicar ni mierda. Pero juro que él estuvo allí y que el lugar y la comida eran geniales. Confíen en mi palabra”, acotó.

Después, se deleitó en la presentación del colombiano. “Luego fuimos al concierto de Maluma. Dios ayúdame. Creo que realmente babeé. Luego, fuimos a la gala de Make a Wish donde tocaron Sting y mi hermano, Fat Joe. Lee inició esa gala benéfica hace 28 años. Afortunadamente, cada una de estas cosas que hicimos anoche estuvo “a poca distancia” una de otra. Entonces, déjenme decirles que estaba tan cerca de Maluma que podía hacer contacto visual. (Gracias @clarapablo por las excelentes entradas). Dios mío, ese chico, Maluma es sexy; es lo suficientemente joven para ser mi hijo, lo que podría explicar por qué me gustaría amamantarlo”, añadió.

El cantante paisa le causó fuertes sensaciones a la periodista de 51 años, Ana Navarro - crédito @maluma/Instagram

No obstante, el antioqueño no fue el único que se robó sus suspiros, debido a que el rockero británico también lo logró. “Ah, ¿y podemos hablar de Sting? Es el hombre de 72 años más sexy que jamás hayas visto u oído. Él es mágico. Esta noche tomaré melatonina y no me despertaré durante 12 horas. Buenas noches”, concluyó en su mensaje compartido en Instagram.

De inmediato, las críticas llegaron por lo que dijo sobre “amamantar” a Maluma. “¡¡Da el pecho, caray, Ana!! Te amo, pero no vuelvas a decir eso , está bien” o “Siempre me gustaste y disfruté de tu inteligencia y humor. Soy una persona a la que le gustan las buenas bromas y la diversión, pero estoy decepcionado por tu comportamiento últimamente y tu vulgaridad. Triste”, fueron algunas de las respuestas más destacadas al pie de su publicación.

No en tanto, algunos no se lo tomaron tan en serio y simplemente disfrutaron con gracia lo dicho por la celebridad de la TV norteamericana. “¡Me haces reír!”, “¡Estás estupenda!” o “Me estoy muriendo por el comentario sobre la lactancia materna. ¡Me alegro de que hayas disfrutado la vida es una!”, fue lo que dijeron otros internautas.