Jenny López confesó cómo es la relación laboral con Jhonny Rivera

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, respondió cómo es trabajar con el artista a pesar de sostener un romance - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

La relación que sostienen Jhonny Rivera y Jenny López se ha convertido en una de las más cuestionadas en redes sociales, pues los seguidores del cantante acusan a la joven de buscar un beneficio para ascender en su carrera artística. Otros no han visto con buenos ojos la unión, debido a la diferencia de 30 años que existe entre el intérprete de Nuestro amor no puede ser y su joven pareja.

Sin embargo, López ha sabido salirle al paso a las críticas, teniendo siempre por delante su carisma y esa habilidad para responder a las críticas. Y es que, en el pasado, la joven ha sido duramente cuestionada por haber repetido uno de sus outfits en una importante presentación, por lo que respondió tajantemente a su detractor.

“¿Usted usa la ropa una vez y la bota? Si es así, dígame dónde para ir por ella, porque yo no puedo”, respondió Jenny López.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, respondió a un seguidor que la criticó por utilizar la misma ropa en sus presentaciones - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La artista se ha caracterizado por estar en constante interacción con sus seguidores, por lo que recientemente se le vio muy ágil respondiendo a algunos interrogantes en la caja de preguntas de Instagram. Fue en medio de esa dinámica que un internauta quiso saber cómo era la “relación laboral” con su pareja Jhonny Rivera, a lo que respondió que “tienen diferencias”.

De acuerdo con López, de 20 años, todo depende de cada pareja, de cómo deciden llevar su relación, pues en este caso los dos comparten algo en común: el amor por la música.

“Creo que tenemos la fortuna de que ambos amamos la música y no sentimos que nuestro trabajo sea una obligación (como tal vez les puede pasar a otras parejas) tenemos diferencias como todo en la vida, pero hablamos de lo mismo”, respondió inicialmente la pareja del cantante.

Jenny López respondió cómo es trabajar con su novio durante las giras de conciertos - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Posteriormente, agregó que cada uno entiende los espacios del otro y esto ha llevado a que no se mezcle la relación de pareja con el trabajo: “Aunque él es mi novio, en el trabajo, si él da una instrucción la acato de la misma manera que el resto del equipo”, concluyó.

Los comentarios no tardaron en aparecer y algunos seguidores no dudaron en reaccionar a su respuesta, afirmando que sabe diferenciar muy bien la relación afectiva de la laboral: “Tan lindos”; “Jenny la edad no importa, tú sigue adelante y que viva el amor”; “Dios los bendiga siempre”; “cuando se enfrenten a que ella sea independiente y recorra los pueblos solita, ahí se darán cuenta si es amor”; “por lo menos la tiene clara que jefe es jefe y novio es novio”, entre otros.

Por qué no canta en los conciertos de Jhonny Rivera

La pregunta llegó por parte de un usuario de Instagram que a través de una InstaStories le preguntó a ella: “¿Por qué no cantaste en el concierto de Dabeiba? ¿O solo cantas cuando hacen contrato contigo?”, luego de que abriera la caja de preguntas y respuestas para resolver varias inquietudes.

Como respuesta, la intérprete afirmó: “Yo voy a todos los conciertos de Jhonny, porque trabajo para Los Porteños desde hace 5 años; pero hago mi show solo cuando estoy contratada de manera independiente. De lo contrario, solo canto con él Empecemos de cero”, tema que grabaron juntos.

La joven forma parte de la agrupación Los Porteños desde que cumplió 15 años y el cantante de música popular le abrió las puertas para que explotara su talento, como lo ha dicho en repetidas ocasiones.