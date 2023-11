Andy Rivera se estaría dando otra oportunidad en el amor: ¿nuevo romance?

En sus redes sociales, el cantante de música urbana no ocultó que cupido tocó de nuevo su puerta. Tuvo la aprobación de su papá, Jhonny Rivera - crédito @andyrivera / Instagram

Andy Rivera ha sido noticia durante las últimas semanas por temas relacionados aparentemente con su salud mental, al estar atravesando por varios meses una crisis de depresión que lo hicieron mantenerse alejado de los estudios de grabación y los escenarios por un buen tiempo.

De igual forma, mucho se ha hablado de su pasada relación con la reconocida actriz y empresaria llanera Lina Tejeiro, con la cual sostuvo una relación sentimental y en su momento fue una de las parejas más queridas por los colombianos. Vale la pena recordar que, aunque el par de celebridades se dieron una segunda oportunidad, finalmente decidieron darle punto final a su historia.

En distintas oportunidades, Tejeiro ha dejado claro que, por voluntad propia, ha preferido mantenerse soltera, enfocando sus energías a sus proyectos profesionales. Sin embargo, este no sería el caso del intérprete de Te pintaron pajaritos.

Recientemente, los seguidores de Andrés Felipe Rivera Galeano - como es su nombre de pila - quedaron sorprendidos y emocionados tras una reveladora publicación, dando a entender que el artista estaría más que listo para empezar una nueva relación amorosa.

Y es que el cantante de música urbana dejó ver varios procesos de su vida en los que confesó no estar listo para amar de nuevo, esto se debe a que, según su concepto, después de cortar un lazo sentimental, lo más importante es sanar su corazón y valorarse a sí mismo para luego empezar de cero con alguien más, y por lo que se puede ver en las fotografías, ese momento ya llegó para el pereirano.

A través de su cuenta de Instagram, Andy compartió un carrusel de fotos en las que se dejó ver con una mujer muy atractiva. Esto, de inmediato, llamó la atención de sus miles de fanáticos, sobre todo por la pregunta que hizo.

Por una publicación, seguidores del cantante aseguran que esta sería la nueva novia de Andy - crédito andyrivera / Instagram

En la secuencia de fotos se observa una imagen donde acercan sus rostros para darse un beso en un set, que parece estar diseñado para algún video que el cantante esté por lanzar. Aunque esta podría ser la razón, la forma tan cercana e íntima en la que se le observa dejó a más de uno pensando, sobre todo por la descripción con la que acompañó la publicación: “¿Será posible enamorarse más de una vez en la vida?”.

Aunque no hay nada confirmado, sus miles de seguidores no dudaron en darle ‘me gusta’ a las fotos, pero también en comentarle si era posible o no, según sus experiencias. Y aunque él no respondió a muchos de estos comentarios, dejó en el aire que podría estarse enamorando de nuevo.

“¡Si es posible”; “Claro que sí! Y puede ser más intenso que el anterior. Siempre se puede empezar de nuevo”; “Claro que siiii”; “En el amor se gana y se pierde. Nada pierdes con intentarlo, la soledad no es buena”; “Siiiiíi siempre llegará alguien mejor para enseñarnos cosas nuevas para bien o para mal”, son algunos de los mensajes que se leen en el post.

Además, su propio padre, el también cantante, Jhonny Rivera le respondió al mensaje con un “Yo creo que sí, hijo”. Por otra parte, están quienes piensan que dicha fotografía solo se trata de un adelanto de un video de su nuevo trabajo musical, y dicha chica no tenga ningún vínculo sentimental con el cantante.