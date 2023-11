Andrés Forero le respondió a David Racero tras pelea en el Congreso: “Nosotros no queríamos ser los tontos útiles del Gobierno”

La discusión entre Andrés Forero y David Racero, ambos representantes a la Cámara, se centra en su deseo de no ser vistos como herramientas manipuladas por el Gobierno - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El martes 7 de noviembre, el Salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia fue escenario del enfrentamiento de los representantes David Racero, del Pacto Histórico, y Andrés Forero, del Centro Democrático, en medio del debate sobre la reforma a la salud que se está considerando en el país. La tensión llevó a una suspensión del debate debido a la falta de cuórum en el recinto, pero la controversia continuó más allá de los muros del Congreso.

El representante David Racero primero solicitó la palabra y emitió una declaración de más de tres minutos en la que lanzó fuertes críticas hacia otros congresistas, en particular a Miguel Polo Polo, del Centro Democrático, a quien llamó “el congresista más ignorante de la Cámara de Representantes” y esto desató controversia entre los legisladores.

El congresista del partido de Gobierno instó a sus colegas de oposición a participar en el debate con argumentos sólidos, incluso si estaban a favor de la reforma propuesta, y criticó a aquellos que recurrían a medios y redes sociales para expresar opiniones sin fundamentos sólidos, acusándolos de “robo para los colombianos” y de simplemente “gritar” en el Congreso.

Ante esto, Andrés Forero intentó responder a las acusaciones de Racero, pero en ese momento, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, levantó la sesión de plenaria y apagó los micrófonos de los congresistas, impidiendo el intercambio de argumentos.

En X (Twitter), Forero no hizo una declaración directa sobre el incidente, pero sí alertó sobre posibles irregularidades en el proceso de tramitación del proyecto de reforma a la salud y mencionó: “Hoy se dieron a conocer proyectos en la plenaria de la Cámara de Representantes fuera de una sesión formal. Si persisten en votar la reforma de salud en la próxima sesión, podría surgir una nueva irregularidad en el proceso”.

El representante advirtió que el trámite de la reforma sumará un nuevo vicio - crédito @AForeroM/X

Por eso, el congresista Andrés Forero expresó las razones detrás de la decisión de su partido de retirarse del recinto durante la discusión. Durante una entrevista con Blu Radio, el representante de oposición al Gobierno, explicó que su partido se retiró debido a la incapacidad de la administración actual para organizar a su propia bancada y gestionar adecuadamente el debate en el Congreso.

“El Gobierno nacional no ha sido capaz de organizar a su propia bancada. Nosotros desde el principio hemos manifestado nuestras críticas a la reforma. En vista de que ellos no son capaces de organizarse, pues nosotros no queríamos ser los tontos útiles del Gobierno y hacerle escudo para que siguieran avanzando con ese texto de reforma”, afirmó el representante para el medio mencionado.

Andrés Forero también aclaró la cuestión del cuórum y el retiro de su partido del recinto. Destacó que, a pesar de que el Centro Democrático y el partido Cambio Radical suman un total de 36 congresistas, lo que no sería suficiente para romper el quórum en la Cámara, su retiro no tenía el propósito de hacerlo, sino de expresar su desacuerdo con la reforma y no respaldarla.

En cuanto a los señalamientos y acusaciones lanzados por David Racero durante la acalorada discusión en el Salón Elíptico, Andrés Forero destacó que, cuando él solicitó la palabra al presidente de la Cámara, Andrés Calle, para responder y defenderse, la sesión fue levantada y los micrófonos se apagaron, lo que impidió su intervención.

“A mí lo que me molesta es que nos tilde de ladrones cuando sencillamente estamos recurriendo a un mecanismo de oposición avalado por el Consejo de Estado y que ellos en el pasado también utilizaron”, declaró Forero, refiriéndose a la estrategia de oposición que su partido había implementado durante el debate.