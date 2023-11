Sigue la polémica por denuncia de sobornos al Boyacá Chicó: presidente del club asegura que el jugador y su familia han recibido amenazas

Todo parece indicar que los grupos de apostadores son de países de Centroamérica y Europa, que significan riesgos para los integrantes del club boyacense - crédito Infobae

En los últimos días se ha conocido una denuncia formal por parte del club Boyacá Chicó, en la cual señalan a diferentes grupos de apostadores que han ofrecido dinero a algunos jugadores del plantel para dejarse ganar en el partido contra Deportivo Cali, que define un cupo a los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay 2023-II.

Nicolás Pimentel, máximo mandatario del club boyacense, aseguró que el jugador y su familia sufrieron amenazas y hace un llamado a que lo primero que debe importar es el bienestar y la seguridad de ellos. También entregó detalles en una entrevista para ESPN Colombia.

Tiene que prevalecer la seguridad del jugador

El presidente de Boyacá Chicó aseguró que: “Hoy hablamos con el futbolista y fue amenazado junto a su familia”, resaltando la situación que tiene en consternación a todos los integrantes del plantel, con la incertidumbre de lo que pueda pasar a futuro.

Luego recordó el episodio vivido hace algunos años, donde aseguró que los grupos que hacen esto, no son del conglomerado nacional “En 2020 una persona nos dio información que hay grupos mexicanos y rusos haciendo apuestas en el FPC a través de intermediarios”.

“Yo no se si hay más jugadores permeados” señaló Pimentel sobre el caso de la llamada de soborno, pero aseguró que lo primero es cuidar la identidad y la integridad del jugador “Tiene que prevalecer la seguridad del jugador y exponerlo públicamente es señalarlo ante todo el mundo”, sentenció Nicolás.

Nicolás Pimentel fue el encargado de hacer la denuncia en voz del club Boyacá Chicó, donde asegura que hay grupos de apostadores ofreciendo dinero para dejarse ganar por el Deportivo Cali - crédito ESPN Colombia

“Aplaudo la gallardía de mi jugador por acercarse a mi y contarme lo que pasó. Esto también se da porque es el mismo plantel del 2020 que sufrió una situación similar en la segunda división del fútbol profesional colombiano”, aseguró Nicolás Pimentel.

Luego habló sobre el riesgo que tiene el jugador y el temor a sufrir que su carrera se acabe por malos señalamientos. “El jugador me ha dicho que no se quiere exponer a que su carrera se vea comprometida y por eso me ha contado” señaló el mandatario, haciendo referencia a que la información debe quedar expuesta al público para evitar malentendidos.

La llamada que explotó todo

El máximo mandatario recibió una notificación por parte del jugador, asegurando que le estaban ofreciendo un dinero para dejarse ganar por el Deportivo Cali. Aunque ya se confirmó que los grupos de apostadores no son locales, la preocupación sigue vigente por las amenazas recibidas.

“Uno de nuestros jugadores recibió una llamada de un tercero en el que le manifestaba que le ofrecía dinero para que se dejaran ganar del Deportivo Cali, esto es un revuelto en el mundo del fútbol”, señaló Pimentel Jr.

El club publicó un comunicado oficial donde dejaba en conocimiento público esta situación que puede comprometer el buen desarrollo y juego limpio del fútbol profesional colombiano. Además aseguró que todo esto era parte de grupos de apostadores.

El club de Tunja aseguró por medio de un comunicado que han ofrecido dinero a jugadores del plantel para dejarse ganar por el Deportivo Cali - crédito Infobae

Deportivo Cali: inocente

Nicolás Pimentel también exoneró al Deportivo Cali de cualquier culpa, donde también señaló que los grupos de apostadores no hacen parte del panorama nacional que está validado por Coljuegos.

“Quisiera dejar claridad que no es un ataque contra el Deportivo Cali, nuestro deber es denunciar estas malas prácticas que están sucediendo por parte de grupos de apostadores por fuera del grupo de Coljuegos”.

Deportivo Cali y Boyacá Chicó se enfrentarán en la última fecha de Liga BetPLay 2023-II - crédito Dimayor

Aunque la situación no ha llegado a su punto final, se teme por la seguridad del jugador, el cual no se ha revelado su identidad para proteger su integridad y la de su familia, pensando a futuro, en lo que pueda pasar con ellos. Por parte de las autoridades del club y del deporte en el país, se ha enviado un mensaje de rechazo contundente a una situación que sigue afectando al fútbol profesional colombiano.