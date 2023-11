Director de la Federación de Departamentos criticó invitación de Petro a algunos gobernadores electos: “Nos hubiera gustado que fuera para todos”

Didier Tavera le reclama a Gustavo Petro por citar a reunión a gobernadores electos el mismo día de reunión de la Federación Nacional de Departamentos - crédito Chepa Beltrán/Europa Press y Colprensa

La invitación de Petro llamó la atención no solo porque dejó fuera a cerca de la mitad de gobernadores electos el pasado 29 de octubre, sino porque esta misma fecha coincide con el inicio de la Cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que estaba programada para durar tres días en Santa Marta y que tiene como objetivo reunir a gobernadores salientes y entrantes de todo el país como un espacio de “empalme”.

Te puede interesar: Petro respondió las críticas de Álvaro Uribe al impuesto para productos altos en azúcar: “¿Quién se beneficia? La salud de las personas”

Según expresó Didier Tavera, director ejecutivo Federación Nacional de Departamentos, el encuentro entre las autoridades locales se había programado desde hace casi un mes, puntualmente desde el pasado 10 de octubre, por lo que el mandatario sabía en qué fechas tendría lugar la cumbre.

Esta era la invitación de la Federación Nacional de Departamentos para extender un diálogo entre el Gobierno y los mandatarios locales electos - crédito @FNDCol/X

Entre los temas de discusión principales está el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y la implementación de las políticas de gobierno en las diferentes regiones del país.

Te puede interesar: Hasta burlas recibió Gustavo Petro por publicar mapa con el que afirma que ganó las elecciones regionales: “Qué ternura”

“Lo que queremos es la unidad, acabar ya con la polarización”, expresó Tavera a Caracol Radio sobre la decisión del Gobierno Petro. Además, señaló que “esta invitación nos hubiera gustado que fuera para todos” e, incluso, le extendió una invitación al Presidente: “Esperamos que venga (el presidente Gustavo Petro) a clausurar el evento el jueves (9 de noviembre)”.

Didier Tavera, quien fue gobernador de Santander, es hoy el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos - crédito Colprensa.

Además, FND contó a El Tiempo que en la noche del 6 de noviembre, ya eran nueve de los gobernadores invitados los que habían cambiado su vuelo para asistir al encuentro con el Presidente, en vez de asistir a la cumbre.

Te puede interesar: Estos son los 15 gobernadores que Gustavo Petro considera sus aliados: los invitó a una reunión en la Casa de Nariño

Finalmente, el director de FND también expresó al mismo medio: “El presidente de la Republica es el Presidente de los colombianos y esperamos que sea el presidente de los 32 departamentos”. Agregó que este gesto no es el mensaje de unidad que “necesitan los colombianos” en medio de los problemas de seguridad y orden público que afronta el país.

Cabe recordar que Gustavo Petro había dicho que, efectivamente, se reunirá con todos los gobernadores electos, solo que lo haría primero con quienes, dice él, son más cercanos a sus posturas de gobierno. No obstante sus declaraciones, no se conoce fecha en la que citaría los gobernadores restantes que no invitó a este primer encuentro.

Según el presidente su decisión estaría relacionada con que, de esta forma, puede articular de mejor manera los planes de gobierno de los elegidos con el Plan Nacional de Desarrollo.

¿Quiénes fueron los gobernadores electos a los que invitó Petro?

Los gobernadores “de gobierno” o “independientes cercanos al gobierno”, que fueron convocados a esta reunión son los siguientes: Óscar Enrique Sánchez (Amazonas), Renso Martínez (Arauca), Yamil Arana (Bolívar), Carlos Amaya (Boyacá), Henry Gutiérrez Ángel (Caldas), César Ortiz Zorro (Casanare), Jorge Octavio Guzmán (Cauca), Nubia Carolina Córdoba (Chocó), Arnulfo Rivera Naranjo (Guainía), Yeison Ferney Rojas Martínez (Guaviare), Rodrigo Villalba (Huila), Rafael Alejandro Martínez (Magdalena), Luis Alfonso Escobar (Nariño), Nicolás Iván Gallardo Vásquez (San Andrés y Providencia), y Luis Alfredo Gutiérrez García (Vaupés).

Estos mismos son los que Petro había mencionado en su cuenta de X que eran personajes políticos que lo apoyaban en sus políticas de Gobierno. En dicha publicación, que fue criticada debido a la lectura del mapa electoral del gobernante, se puede ver una imagen en la que Petro clasifica por colores las gobernaciones que están más o menos cercanas a sus decisiones:

Así quedaron distribuidos los apoyos al Gobierno de Gustavo Petro - crédito petrogustavo/X

Esta imagen compartida por el mandatario de los colombianos desató polémica por quienes consideraba “cercanos”, ya que incluyó a personas co-avaladas por Cambio Radical o el Partido Conservador, que se han dedicado opositores a él. También fue foco de discusión porque personas consideraban que el presidente no debía hacer este tipo de clasificaciones, sino tender puentes entre todas las autoridades locales sin importar su postura política.