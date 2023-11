Gustavo Petro dijo que Narco Files “corrobora, en cierta forma” sus advertencias sobre el cambio en el mercado de la cocaína

El presidente habló sobre la investigación periodística Narco Files y las revelaciones que hace sobre el cambio en el negocio del narcotráfico - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro, durante la ceremonia por el centésimo trigésimo segundo aniversario de la Policía Nacional y graduación de oficiales, se refirió a NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística internacional, en la que varios medios de comunicación colombianos participaron, sobre una serie de correos que fueron filtrados de la Fiscalía General de la Nación y que revelan detalles sobre el funcionamiento de bandas criminales locales e internacionales, así como los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelarlas.

En su discurso, durante la ceremonia, el presidente Petro, además de ponderar el trabajo de periodistas de medios como Vorágine y Cuestión Pública, invitó al director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, a dialogar con los periodistas para “aprender más de lo que está pasando, del principal factor de violencia e inseguridad en Colombia, que se trasluce allí. No sé cuántos años, esa información estaría en una institución pública, que hace parte del Estado colombiano, pero que no habíamos conocido en profundidad”.

También dijo que la investigación periodística y los datos que esta ha revelado “corroboran”, en cierta forma, lo que el presidente y el Gobierno ha venido diciendo desde hace meses, que el mercado de la cocaína en el mundo está cambiando, que no es como en los tiempos de Pablo Escobar o el paramilitarismo, y que conocer esto, en detalle, permitirá al Estado y a sus fuerzas ser más eficaces en la lucha contra el narcotráfico:

“Corrobora —la investigación periodística—, en cierta forma, análisis que hemos hecho con datos menos relevantes, más esporádicos, en nuestros consejos de seguridad, de alguna manera u otra, recogiendo información de regiones de Colombia, apreciaciones, incluso, que venían de las Naciones Unidas; datos que cogíamos aquí y allá; circunstancias (que) nos hacían pensar que estaba sucediendo un profundo en el mercado de la cocaína en Colombia y en el mundo. Que no es igual esto a los tiempos de Pablo Escobar o a los tiempos del paramilitarismo, que la fase de la violencia en Colombia ha cambiado sustancialmente y poder reconocer y entender esas transformaciones y esos cambios es lo que nos permite ser más acertados”.

Además pidió analizar, en profundidad, la investigación de los Narco Files, “con los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia de nuestra fuerza pública y de los hacedores de la política y por la sociedad colombiana toda” para entender cómo combatir el narcotráfico.

Cultivos de coca avanzan hacia Centroamérica y el sur de Suramérica

El presidente pidió al general William Salamanca dialogar con periodistas para investigar a partir de las revelaciones hechas en Narco Files - crédito Presidencia de la República

El presidente Petro señaló que, en la medida que las dinámicas de consumo de cocaína han cambiado en Estados Unidos, las mafias cocaleras en Colombia han tenido que cambiar sus objetivos y que uno de estos es la expansión de los cultivos hacia Centroamérica y el sur de Suramérica, mientras que los laboratorios de procesamiento en Europa y se abren rutas hacia Asia.

“Lo que muestra este informe periodístico, que hasta ahora empieza a revelarse, y que hay que analizarlo con más profundidad, es que los plantíos de hoja de coca avanzan sobre Panamá, sobre Honduras, sobre Guatemala, sobre México; los laboratorios de cocaína, de procesamiento industrial de la cocaína avanzan sobre países europeos y hay indicios de un comercio hacia el Asia desde el Pacífico americano. Hacia el sur, los cultivos de hoja de coca, avanzan hacia el Perú, avanzan desde Putumayo, desde Leticia hacia el Brasil y tratan de conquistar, con mafias del sur de continente americano, las grandes ciudades americanas del cono sur. Esa parece ser la consecuencia que tenemos hoy y que evidencia muy bien el informe periodístico. Profundicémoslo más”, dijo.

De ser cierto lo que se lee en la investigación de los Narco Files, dijo el presidente Petro, se estaría hablando no de una mafia local que se articula con las mafias vecinas, sino de un entramado internacional: una mafia multinacional a la que sería mucho más brutal combatir que la mafia colombiana.

“Si esto es cierto, si esto ocurre, ya no hablamos de una mafia colombiana, hablamos de mafias multinacionales integradas por holandeses, estadounidenses, por mexicanos, por brasileños, por uruguayos, por serbios, por exyugoslavos, por africanos, por mafias chinas, etc. Es un monstruo nuevo. Muchísimo más poderoso que el que nosotros como colombianos enfrentamos”.

La violencia en Colombia ha mutado

Desde hace meses, el presidente Petro ha hablado de cómo la violencia en Colombia ha cambiado y entrado en una nueva fase, que a diferencia de las anteriores —la violencia partidista y la violencia insurgente— ya no es ideológica ni por el poder, sino que está anclada al control de las economías ilegales y el control del territorio para propiciarlas.

“La tercera fase de la violencia en Colombia, y es la que yo he querido que miremos a profundidad. Mientras, tanto en la violencia política de nuestros abuelos, como en la violencia de la insurgencia había una clara separación entre el Estado y las fuerzas que operan al margen del Estado. Hoy tenemos otra realidad diferente. La base de esta violencia, que sigue, es la economía ilícita. Es su eje, en análisis periodístico de esta mañana, nos lo muestra. No es la política, no es la ideología, es el dinero, es la codicia, es lo ilícito que permite hacer dinero, y aquí tenemos una gran diferencia entre estas tres fases, mientras se podía separar el Estado y el grupo armado ilegal, en la fase política, en la fase ideológica. Hoy es difícil de aislar”, dijo el jefe de Estado.