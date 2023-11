El estadio General Santander está que se cae: así se movió una de las tribunas en el partido Cúcuta vs. Millonarios

Las semifinales de Copa Betplay entre Millonarios y el Cúcuta Deportivo tuvieron varios hechos en el estadio General Santander, que presentó fallas en su estructura - créditos Millonarios FC / Captura de video @gonzalo.gonzaleztobon/Facebook

El partido entre Cúcuta Deportivo y Millonarios por Copa Betplay, celebrado el 5 de noviembre de 2023, dejó muchas cosas por resaltar más allá de la clasificación azul a la final por la victoria en el marcador global 1-1, pues varios hechos extradeportivos marcaron un compromiso que tuvo una fiesta en las tribunas.

Desde los cánticos de los casi 30.000 hinchas en la graderías, invasión al campo de algunas personas al finalizar el compromiso y objetos lanzados a la cancha que afectaron el tránsito del compromiso, fueron algunas de las cosas que marcaron un duelo emocionante.

Sin embargo, el estadio General Santander también fue noticia porque nuevamente denunciaron problemas en su estructura en una de las tribunas, recordando que el sector de oriental norte fue cerrado por lo mismo y no se sabe cuándo volverá a abrirse al público, que ya está preocupado por lo deteriorado del escenario deportivo.

Tiembla el General Santander: impactante video

Un aficionado del Cúcuta Deportivo grabó el momento en que la tribuna sur del estadio General Santander tenía una grieta, la cual se abría y cerraba conforme el segundo piso temblaba por los saltos de las personas que ocuparon ese sector en el juego ante Millonarios.

El estadio presentó nuevos problemas en su estructura durante el partido de Copa Betplay entre el Cúcuta y Millonarios - crédito gonzalo.gonzaleztobon/Facebook

El video, compartido por el periodista Gonzalo González Tobón, causó indignación en algunos aficionados porque el escenario deportivo lleva varios años sin ser intervenido de manera integral, sumado a que otras graderías presentan abandono.

Aunque el hecho no pasó a mayores, una de las razones se debió a que denunciaron sobrecupo para el juego de Copa Betplay, varias personas no encontraron lugar para sentarse y debieron quedarse de pie en las puertas, sumado a que el estadio no cuenta con silletería en las tribunas, oriental, norte y sur.

No es la primera vez

El estadio General Santander se encuentra limitado para recibir personas desde noviembre de 2022, ya que la Alcaldía de Cúcuta ordenó el cierre de la tribuna oriental alta por unas fallas en su estructura, de la cual estaban cayendo pedazos de cemento por la falta de mantenimiento.

Óscar Montes, director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), le dijo al periódico La Opinión en enero de 2023 que “se han hecho inspecciones y la tribuna no presenta riesgos, pero la tendremos con aforo reducido mientras se puedan hacer las inversiones”.

Respecto al dinero necesario para las obras, el alcalde Jairo Yáñez dijo que el valor es cercano a los 5.000 millones de pesos en marzo, pero desde entonces no se ha avanzado nada para comenzar con los trabajos no solo para oriental alta, sino mejoras en el tablero electrónico y baños.

Con el torneo de la Primera B a punto de acabar, el Cúcuta peleando por el ascenso y los aficionados ilusionados con el ascenso, la administración de Yáñez acabaría incumpliendo dicha promesa y dejará todo en manos del mandatario electo Jorge Acevedo.

Posible sanción

Otro problema que el Cúcuta Deportivo afrontaría a finales de 2023 con el estadio General Santander es que la Dimayor sancionaría la plaza por la invasión de algunos aficionados al finalizar el partido ante Millonarios, cuyos jugadores debieron correr al camerino por temor a ser agredidos.

Luego de terminar el partido en el General Santander, aficionados del Cúcuta Deportivo ingresaron el terreno de juego - créditos @WillyRodri13/X

Sumado a eso, cientos de personas arrojaron bolsas con agua y plásticos a los futbolistas y cuerpo técnico visitante, además de los jueces en el momento que se retiraban del campo, donde los ánimos estaban caldeados por la pérdida de tiempo y la eliminación Motilona.

La decisión quedará en manos de Dimayor para los próximos partidos el cuadro de Norte de Santander en el Torneo Betplay, ya que juega el miércoles 8 de noviembre ante Atlético de Cali como local y en caso de ganar, accederá a la final del segundo semestre.