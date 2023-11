Marbelle lanzó dardo al Gobierno Petro: “No se emputen por los secuestros, que lo que necesitan es billete”

La artista Marbelle no dudó en expresar su opinión sobre los secuestros en el mandato de Gustavo Petro, lanzando un mensaje fuerte y claro - crédito Infobae

La polémica y controvertida figura de Gustavo Petro ha estado en el ojo público desde que asumió la presidencia de Colombia. Su campaña presidencial y su mandato han sido objeto de críticas y comentarios negativos, y entre quienes no escatiman en expresar su descontento se encuentra la reina de la tecnocarrilera, Marbelle. La cantante ha utilizado sus plataformas para manifestar su desacuerdo con el mandatario en diversos temas y cuestionar sus decisiones políticas.

Te puede interesar: Familia del papá de Luis Díaz hizo urgente pedido a los secuestradores: exigió prueba de supervivencia

Petro, un político de izquierda, llegó al poder con propuestas y promesas que generaron entusiasmo entre algunos sectores de la población, pero también suscitaron preocupaciones en otros. Su proyecto de Paz Total, diseñado para establecer acuerdos de paz con diferentes grupos armados y criminales que operan en Colombia, buscaba lograr un cese al fuego y mejorar la seguridad de los colombianos; sin embargo, ese camino se ha visto plagado de obstáculos y desafíos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Las redes ardieron por error de Katherine Miranda en mensaje sobre el futbolista Luis Díaz: ¿cuál fue?

Desde el inicio de su mandato, Petro se embarcó en la tarea de iniciar negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero activo en el país. A pesar de la firma de un decreto para un cese bilateral el 5 de julio de 2023, se han producido enfrentamientos y violencia con ese grupo al margen de la ley. El incidente más reciente y preocupante fue el secuestro del padre de un reconocido futbolista Luis Díaz, que juega para el club inglés Liverpool.

El secuestro de Luis Manuel Díaz, en La Guajira, conmocionó a la opinión pública y suscitó diversas reacciones en la sociedad colombiana e internacional. Figuras de la política, celebridades y ciudadanos de a pie expresaron su consternación ante esta situación. Entre las voces críticas que se alzaron se encuentra la de Marbelle, la reconocida cantante de música popular.

Te puede interesar: Gustavo Petro confirmó que ya habló con Luis Díaz: “Trabajamos por la liberación de su señor padre”

La artista, conocida por su estilo directo y “sin pelos en la lengua”, no dudó en manifestar su descontento y opinión en las redes sociales. A través de su perfil en X (Twitter), lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Les mandan a decir que no se emputen por los secuestros. Que lo que necesitan es BILLETE!”, escribió la artista.

La artista añadió que el grupo armado “ya tiene presidente propio”, haciendo referencia al presidente Gustavo Petro.

La cantante Marbelle no dudó en rajar nuevamente al presidente Petro - crédito @Marbelle30/X

Las palabras de Marbelle generaron una intensa reacción en las redes sociales y en la opinión pública. Algunos la apoyaron y aplaudieron su valentía por abordar el tema de los secuestros de manera directa, mientras que otros la criticaron por sus palabras, alegando que podrían ser interpretadas de diversas maneras y podrían contribuir a la polarización en la sociedad colombiana.

“En cualquier momento anunciara el líder galáctico Petro un nuevo impuesto de potencia de vida para pagarle al ELN una mensualidad para que los pobrecitos no tengan que secuestrar mas para financiarse”; “Necesitamos un Uribe que extermine esa plaga”; “Por primera vez estoy de acuerdo con usted y eso es que ya estamos muy mal”; “Jajaja. Jajaja. Jajaja. Hay Dios”; fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

El contexto de este incidente es aún más complejo, debido a las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y el ELN. Ambas partes acordaron un cese de hostilidades o cese al fuego como parte de las conversaciones de paz, sin embargo, esta medida fue incumplida por el grupo guerrillero con el secuestro de Juan Manuel Díaz, lo que ha generado preocupación y tensión en el proceso de paz.

El presidente Petro aún debe responder a las preocupaciones de una parte significativa de la población que cuestiona su enfoque en la paz y la seguridad en el país. La lucha contra el secuestro y la violencia continúa siendo un reto importante para su Gobierno, y las críticas, como las expresadas por Marbelle, son una muestra del debate constante en la sociedad colombiana sobre el camino a seguir en busca de una paz sostenible y duradera.