Pese a derrota del petrismo en las urnas, Iván Name, presidente del Congreso, piensa que el país necesita reformas sociales

En una entrevista, el presidente del Congreso, Iván Name, analizó el trámite de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro tras los resultados electorales del pasado 29 de octubre - crédito Archivo Infobae.

Las elecciones regionales del pasado 29 de octubre significaron una dura derrota para el Gobierno nacional, pues los candidatos del Pacto Histórico salieron poco favorecidos.

El caso más representativo fue el fracaso de Gustavo Bolívar, que había renunciado al Congreso de la República para luego aspirar a la Alcaldía de Bogotá, ciudad en donde Gustavo Petro “arrasó” en las elecciones presidenciales. El exsenador ni siquiera pudo quedar en segundo lugar, lo que significa que tampoco podría tener acceso a una silla en el Concejo Distrital.

Si bien las elecciones no fueron para calificar la gestión del Gobierno, sus resultados sí fueron interpretados como un ‘voto castigo’ a Gustavo Petro. Por ese motivo, el presidente del Congreso, Iván Name, senador de la Alianza Verde, afirmó en una entrevista con el diario El Tiempo que el jefe de Estado debe dejar de “radicalizar sus propuestas” ante la nueva conformación política de las regiones, en donde se fortalecieron los partidos tradicionales.

No obstante, reconoció que el país necesita reformas sociales que deberán ser estudiadas y analizadas en el órgano legislativo.

“Yo creo que hay unas propuestas que estamos estudiando en torno a las reformas que son necesarias, pero todavía no hemos podido establecer qué tan convenientes son, no las hemos podido acordar. El procedimiento es seguir en su estudio para ver si las podemos convenir, pero lo que yo no veo es que haya hoy una deslegitimación. Eso es pensar con el deseo”, le dijo al medio mencionado.

Así mismo, admitió que los resultados electorales pudieron afectar el respaldo popular a las iniciativas planteadas por el Gobierno de Petro, pero que de todas formas sigue existiendo la necesidad de adelantar reformas.

“Colombia necesita unas reformas. Lo que tenemos es que establecer cuáles deben ser convenidas y seguir en su estudio porque necesitamos actualizar nuestra legislación en muchos campos donde ha estado detenida por 30 años”, dijo el dirigente político.

Luego agregó que “Las elecciones afectaron la popularidad del Gobierno, efectivamente, pero no la necesidad de adelantar unas reformas, que no son necesariamente las que presenta el Gobierno, sino las que acordemos después de un estudio detallado y minucioso en el Congreso”.

Iván Name, presidente del Senado de Colombia, admitió que el país necesita reformas - crédito X @IvanNameVasquez

Sobre los proyectos de ley para las reformas planteadas por el Gobierno nacional en el Congreso, Name afirmó que “todas siguen en estudio minucioso. Lo que no podemos es complacer a los que quieren que no haya reformas. Las que le convengan al país saldrán del Congreso”.

En una entrevista para la emisora La FM, el senador afirmó que el Congreso está trabajando juiciosamente en el trámite de todas las reformas, y que solamente tiene pendiente por iniciar su gestión la reforma pensional.

“No estamos dándole mayor o menos velocidad, sino cumpliendo con el procedimiento. Esa preferencia que ha tenido el Gobierno por entrar a la Cámara primero nos ha dado a nosotros una menor velocidad y, por lo tanto, solo tenemos pendiente la reforma pensional, pero tenemos muchas otras propuestas legislativas con diferentes orígenes que están siendo estudiadas”, le dijo a la emisora.

El presidente Gustavo Petro debe revisar su estilo de Gobierno

Gustavo Petro debería revisar su estilo de gobierno y dejar de ser tan radical, afirmó Iván Name - crédito REUTERS.

Iván Name afirmó en su entrevista con El Tiempo que el presidente Petro podría tener más posibilidades de trámite en sus reformas si no “radicaliza tanto sus propuestas”. “Yo creo que el presidente Petro debe reconocer otros puntos de vista, no radicalizar tanto las propuestas y de esa manera puede tener una mayor opción de trámite de las reformas que ha propuesto”, dijo al medio.

De la misma manera, cuestionó la conformación de su gabinete ministerial. “Los niveles de eficiencia y ejecución de su gabinete han sido realmente muy regulares y eso seguramente lo llevará a que mire opciones que puedan mejorar su desempeño”.