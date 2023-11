Funcionarios de la Alcaldía de Medellín solicitaron préstamos con fines de vivienda y abandonaron sus cargos

También se conoció que algunos de los funcionarios que se habrían cobijado con la medida se estarían desempeñando en otros organismos en la capital antioqueña- crédito Colprensa

Una nueva polémica rodea a la Alcaldía de Medellín. Algunos funcionarios que integraron la administración distrital se habrían valido de sus puestos para acceder a ciertos beneficios y, una vez estos fueron otorgados, los empleados habrían renunciado a sus cargos.

La información se dio a conocer luego de que el concejal Alfredo Ramos interpusiera un derecho de petición, solicitud a la que respondió la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de Medellín con una lista de personas que solicitaron un préstamo de vivienda.

Según dio a conocer Blu Radio, existe una norma que permite a los funcionarios públicos acceder al crédito, pero con el atenuante de que solo tendrían un interés del 1,5% efectivo anual. Por tal motivo, 17 empleados quisieron beneficiarse de ello y aplicaron para el préstamo en meses pasados.

No obstante, tras conocerse el listado emitido desde la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de la capital antioqueña, los organismos encargados se percataron de que algunos de los solicitantes ya no estarían en las filas de la Alcaldía de Medellín, incurriendo así en un aprovechamiento no ético del beneficio.

Por ejemplo, según indicó la abogada Gloria Jaramillo a Blu Radio, en el listado de 17 solicitantes al crédito “hay muchas personas que ya se fueron, una que está de secretaria en Itagüí, otras que han renunciado. Hay otro muchacho, Harrys, que también era de Gestión Humana y se fue, entonces esto no debería ser ni para todos ni en las mismas condiciones”.

La situación representa una nueva polémica en la Alcaldía de Medellín- crédito Procuraduría General de la Nación

La situación sería de tal magnitud, indicó el mismo medio, que al menos cinco de las personas que aparecen en la lista ya no harían parte de la administración distrital. Entre ellos estarían Alejandro Arias García, exsecretario de Desarrollo Económico, que hoy es concejal electo y que renunció a su cargo antes de adherirse a la medida.

De igual forma, según reposa en el documento que dieron a conocer desde el entorno del concejal Alfredo Ramos, Daniela Cardona Duque, que ejercía como líder de programa en la Alcaldía de Medellín y que recibió el dinero del préstamo en mayo de 2023, también habría renunciado para ser la secretaria de Vivienda en Itagüí. Sin embargo, esta no sería la única polémica que rodea este caso.

Fueron 17 los solicitantes del crédito de vivienda, de los cuales algunos ya no integran las filas de la Alcaldía de Medellín- crédito concejal Alfredo Ramos

En el listado también aparecen personas que, a pesar de que aún integran la administración distrital, estarían envueltos en múltiples escándalos. Muestra de ello es la solicitud de Ingrid Vanessa González Montoya, que ejerce actualmente como secretaria de Gestión Humana y que, según señaló Blu Radio, se habría auto otorgado un subsidio para estudio, tal como lo hizo con el de la vivienda.

Por su parte, Natalia Andrea Jiménez Pérez, hoy secretaria general de la Alcaldía de Medellín, señaló Blu Radio, habría estado inmersa en múltiples escándalos de contratación. También llama la atención que dentro del listado esté Diana Cecilia Ramírez Álvarez, asesora dentro de la administración distrital y que es hermana de Juan Pablo Ramírez Álvarez, gerente de campaña de Juan Carlos Upegui.

Según señaló la abogada Gloria Jaramillo, la situación no representa una incursión en la ilegalidad. Sin embargo, para ella, la problemática sí debería servir como punto de partida para que exista una cláusula que condicione el beneficio al que aplicaron los funcionarios, mientras que ellos sean parte de la administración distrital.

“Debería al menos tener una cláusula aceleratoria donde se le cobrará a todos en el momento en que renunciara o se fuera, porque esto permite entonces que una persona que lleve más de un año acceda a un crédito, una vez se lo den, salga y ya siga el tiempo que dure el crédito pagando a una mínima tasa de interés, entonces esto verdaderamente lo que genera es un detrimento”, indicó Jaramillo.

Cabe resaltar que, según reposa en el documento, 8 préstamos ya fueron solicitados a sus solicitantes en meses pasados.