Alzate reveló las razones por las cuales no se ha hecho cirugías. “Después vienen los arrepentimientos”

El artista se acepta tal y como es, por eso no cambia su aspecto físico - crédito @alzatemusica/Instagram

Alzate reveló las razones por la cuales no entraría a un quirófano ni se haría tratamientos estéticos para cambiar su aspecto físico. “He visto amigos que se han arrepentido después, además me acepto tal y como soy porque luego vienen las consecuencias”.

El artista paisa también aseguró que recibe contantemente ofertas en las que le regala las intervenciones, pero él las rechaza, aun siendo consciente de que la imagen es importante en su carrera. “Ni siquiera me he querido hacer diseño de sonrisa con ser que me lo regalan, cada rato me ofrecen de todo gratis”.

En declaraciones dadas al programa de entretenimiento La red de Caracol Televisión, el cantante de música popular que saltó a la fama en el 2015, con su trabajo discográfico Maldita traición, con el que recorrió el país, confesó que su ritmo de vida y sus hábitos le impiden someterse a tratamientos o cirugías para cambiar o arreglarse algún defecto físico.

“Es impresionante como presionan todo el tiempo para que me arregle la nariz, que me haga diseño de sonrisa, que me meta al gimnasio y demás, pero por cuando uno es desordenado, bebe licor y come a deshoras, no es tan conveniente, porque después el cuerpo le pasa factura”.

El paisa afirma que ha visto como ha conocidos que se han realizado intervenciones estéticas luego les toca volverse juiciosos tanto con la alimentación como el ejercicio, cosa que a él se le dificulta porque trasnocha y no es muy gustoso del gimnasio.

“Termino los conciertos en la madrugada, me queda difícil encontrar comida saludable a esa hora, el público te ofrece trago y no me gusta ser esclavo del ejercicio, por eso no me hago nada, además de que me acepto como soy, bajito y con mis dientes desordenados. Así soy y así me voy a quedar, finalmente mis seguidores me conocieron de esta forma”, afirmó el artista.

Alzate contó que se acepta tal y como es - crédito @laredcaracol/Instagram

Alzate no es seguidor de las cirugías

Aunque al cantante realmente le da miedo y le tiene respeto a los quirófanos, haber alcanzado el reconocimiento tal y como él es, le dio la seguridad para no tener que cambiar su aspecto físico. “No quiero impresionar a nadie, el público ya me lo gané con mi talento, a ellos le gustan mis canciones y mis letras”, agregó.

Alzate, quien se ha posicionado como unos de los grandes exponentes del género popular, norteño y de despecho, conquistó con sus composiciones y gran energía a la hora de cantar en vivo. Aunque muchos lo criticas por no haberse realizado diseño de sonrisa ni arreglar su nariz, él se siente cómodo con su imagen.

“Quienes llevamos una vida desordena debemos encontrar estrategias para alimentarnos bien y descansar de alguna manera. Poco a poco he encontrado la forma de comer sano, ahora cargo barras energéticas que me mantengan lleno mientras llego a un lugar en el pueda alimentarme con cosas saludables”, explicó el cantante a quien adicionalmente su esposa quiere sin filtros.

El artista cuestionó la ‘paz total’

El cantante denunció en sus redes sociales en la mañana del 5 de noviembre del 2023 que fue víctima de un asalto a mano armada, razón por la que se cuestionó sobre la paz total de la que habla el actual Gobierno. “Yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber”, afirmó.

Alzate denuncia que fue víctima de robo.

El artista que viajaba con su equipo de músicos por una carretera del Cauca fue abordado por delincuentes que les despojaron de sus propiedades. Ante el hecho el también compositor anunció que tomará medidas extremas.

“Aquí vamos en el bus, celebrando la vida, ¿cierto que sí? Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza, ¿cierto que sí? Estamos en Colombia, nos la hemos recorrido por muchos años. Llamamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron”, narró el artista a sus seguidores antes de compartir que él también se iba a ‘enfierrar’ para tomarse la justicia por sus propias manos de ser necesario.