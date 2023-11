Turista estadounidense murió por la explosión de una chimenea en el Poblado, Medellín

Levantamiento de un cadáver por parte del CTI de la Fiscalía / (Blu Radio)

Un trágico incidente sacudió la tranquilidad de El Poblado, Medellín, en el cual la vida de un ciudadano estadounidense se vio abruptamente truncada por la explosión de una chimenea.

Según las versiones preliminares que circulan en medios locales, un grupo de personas se encontraba disfrutando de su tiempo en una residencia de este exclusivo sector. Decidieron encender una chimenea para combatir el frío que caracteriza los días en la capital antioqueña durante esta temporada.

La víctima ha sido identificada como Andrew Adesheye Shoyoye, de 39 años, nacido en Atlanta, Estados Unidos. Había llegado a Medellín el 27 de octubre para celebrar su próximo cumpleaños, que marcaría su entrada a los 40 años.

La explosión se originó a raíz de una acumulación de gases, desencadenando un fuego que causó quemaduras tanto a Adesheye como a otro ciudadano extranjero presente en el lugar.

El fallecido sufrió quemaduras graves en aproximadamente el 40 por ciento de su cuerpo. Fue trasladado al hospital San Vicente Fundación, donde los médicos brindaron atención de emergencia. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, perdió la vida mientras era transferido al pabellón de pacientes con quemaduras.

La Procuraduría de Medellín presentará una propuesta ante el Concejo de Medellín para modificar la política pública de turismo en la ciudad paisa ante el creciente número de muertes de turistas extranjeros que, a la fecha, ya asciende a los 25 fallecidos.

Recientemente, así lo dio a conocer Carlos Calle, del observatorio de turismo Personería de Medellín, en diálogo con la emisora colombiana Blu Radio, emisora ante la que explicó que la modificación en la política de turismo de la ciudad buscaría fortalecer los componentes en materia de seguridad que actualmente -asegura- le hacen falta a la ciudad de Medellín.

“A la ciudad le hacen falta componentes de seguridad turística tanto operativos como en sus normas y leyes para que pueda haber una protección general para los gustos, porque encontramos que en muchos de los casos las entidades no tienen competencias frente a lo que son temas de seguridad para los extranjeros”, expuso Carlos Calle a ese medio de comunicación colombiano.

Ante el crítico panorama, el funcionario del observatorio de turismo de la Personería de Medellín develó la emisora que presentarán la propuesta de modificar la política turística de la ciudad al Concejo de la capital paisa la próxima semana.

“Si la ciudad la queremos vender como una ciudad de entretenimiento nocturno, pues que lo hagamos, pero que lo hagamos bien, que los turistas sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer a la hora de llegar que hace falta”, señaló Carlos Calle a la emisora Blu Radio.

El funcionario concluyó que “no hay claridad cuando viene el turista de “mire, esto no se puede hacer, no se puede tomar licor en este lugar, no se puede contratar servicios sexuales con menores de edad”.