Según el ministro de Hacienda: “Por déficit de combustibles, no podemos bajar la inflación al ritmo que BanRep quisiera”

Durante la edición 87 de la Cumbre Cafetera, que se llevó a cabo en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que en el país no se ha podido bajar la inflación al ritmo que en el Banco de la República quisiera, porque la situación que más ha afectado esto, es el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc).

Según el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público, en la próxima reunión que se realizará en noviembre la realice la junta del Emisor no tocará el tema de las tasas de interés; no obstante, indicó que espera que “el mensaje de bajar tasas sí se toque en la junta de diciembre”.

“La mayoría de la gente del banco aún considera insuficiente empezar a bajar tasas de interés. En la reunión del Banco que se hará en diciembre vamos a tener dos datos de inflación: el de octubre y noviembre. Aspiramos terminar el año con una inflación de un dígito, de entre 9,2% y 9,5%”, resaltó Bonilla.

Sin embargo, el ministro Bonilla fue radical al decir que el déficit de los combustibles es la razón por la cual no se ha permitido bajar la inflación y como consecuencia de esto, tampoco las tasas de interés.

“El congelamiento del precios de los combustibles le está costando al país, hasta que cerremos la brecha, $100 billones, es decir, son cinco reformas tributarias (...) La reforma tributaria que se aprobó en 2022 decía que íbamos a tener un ingreso adicional de $20 billones, los combustibles se comieron la tributaria”, resaltó el jefe de la cartera de Hacienda.

También resaltó que justamente para que se evite que la inflación se siga disparando, el Gobierno tomó la decisión de empezar a ajustar primero el precio de la gasolina, cuyo tiempo estipulado por el Gobierno para cerrar la brecha fue de 15 meses; lo que significa que faltan tres meses de incrementos.

“Cerrado el déficit de la gasolina, comenzamos a hablar de diésel. Comenzamos a reunirnos con los gremios de transporte, para hacer algo concertado. No queremos tomar de sorpresa a nadie. Tampoco lo vamos a hacer abruptamente, el mejor mecanismo es irlo ajustando progresivamente (...) no podemos seguir manteniendo de manera indefinida un subsidio, que es regresivo y que abiertamente no es sostenible”, dijo Bonilla.

Y agregó que, lo más seguro es que en el cierre del déficit en el Acpm se tardará aproximadamente 18 meses. “Lo importante es monitorear la inflación y que esta no se nos vuelva a disparar. Si logramos que esta vaya controlada a pesar del precio de los combustibles, el banco nos va a comenzar a bajar las tasas”, explicó el ministro de Hacienda.

Otro de los temas que tocó el ministro fue sobre la situación fiscal del país. en cuanto a esto reiteró que el compromiso del Gobierno es con el cumplimiento de la regla fiscal y “el sostenimiento de las finanzas públicas”. Pese a esto, Bonilla siguió manifestándose en contra de la presión que hasta el momento ejerce el Fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC).

“El déficit con el que vamos a terminar este año estaba estimado inicialmente en 17 billones de pesos, pero con los cambios en el precio del petróleo va a terminar en 20 billones de pesos. Y 20 billones de pesos es lo que va a generar en recursos la reforma tributaria, es decir, el déficit de los precios de los combustibles ya se comió la reforma tributaria”, explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla.