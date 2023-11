Estos son los servicios que subirán en Colombia con la llegada del 2024

Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes denominados en pesos colombianos en una casa de cambios en Bogotá., Colombia 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

A medida que el año 2023 llega a su fin, un amplio sector de la población se encuentra en una expectante incertidumbre, aguardando ansiosamente la noticia sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año, 2024.

En los últimos días, diversos sectores y sindicatos laborales de Colombia han estado inmersos en un fervoroso debate sobre este tema de gran importancia. Por otro lado, el Gobierno nacional ha dado señales de que este aumento podría ascender al 10%, e incluso superarlo. Esta decisión se fundamenta en datos relacionados con la inflación y otros factores económicos relevantes.

Según la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el incremento del salario mínimo tendrá en cuenta la inflación y las propuestas presentadas por los gremios empresariales. La funcionaria declaró:

“Estamos trabajando con la estadística de la inflación a partir del 30 de noviembre, y comenzaremos antes para llevar a cabo los estudios preliminares en colaboración con la mesa de concertación. Esto nos permitirá realizar una reflexión más profunda; allí tendremos la posibilidad de escuchar las propuestas y análisis de los empresarios, así como las perspectivas de los trabajadores”.

No obstante, algunos analistas sostienen que el aumento del salario mínimo no debería superar el 9%. Afirmaron que un incremento de dos dígitos no estaría alineado con las metas de inflación. Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, comentó:

“Sugerir que el salario mínimo aumente en dos dígitos, cuando se espera que tanto la inflación de este año como la del próximo año sean de un solo dígito, es una propuesta que no se ajusta a la realidad”.

Cabe destacar que, con la llegada de un nuevo año, no solo se avecina un aumento en el salario mínimo, sino también ajustes en la economía nacional. Este incremento salarial influirá en la regulación de los precios de servicios y bienes en Colombia.

No obstante, el porcentaje del aumento aún no se ha determinado con precisión. Lo que sí es seguro es que, independientemente del porcentaje de aumento, el precio de algunos servicios y bienes se verá afectado.

De hecho, el Gobierno ya ha anunciado el incremento de algunos de ellos, incluyendo peajes, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la cuota moderadora de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), aportes a la pensión, seguros médicos, algunas multas de tránsito, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), tarifas de autobuses intermunicipales, derechos notariales, servicios públicos y arriendos. Estos aumentos tendrán un impacto significativo en el presupuesto de las personas y las familias en todo el país.

El Gobierno proyecta una inflación del 9,5% interanual al cierre del año

El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, ha proyectado que la inflación en Colombia se ubicará entre el 9,2% y el 9,5% interanual al cierre del año 2023, por debajo de los dos dígitos sobre los que lleva desde junio de 2022, último mes en el que situó por debajo del 10%. E

ste nuevo pronóstico del Gobierno se ha hecho público en la misma semana en la que el Banco de la República (el banco central de Colombia) ha tomado la decisión de mantener los tipos de interés en el nivel del 13,25% por cuarta ocasión consecutiva, por la incertidumbre en el plano económico internacional.

Sobre este asunto, Bonilla ya ha manifestado que, si bien respeta la decisión del banco central, está en desacuerdo con ella, ya que ve necesario bajar la tasa para reactivar la economía del país.

Así, durante su comparecencia de este viernes en la 87° Cumbre Cafetera, el ministro ha asegurado que insistirá en el recorte de la tasa de cara a la reunión de política monetaria del mes de diciembre.

A cifras de septiembre, la inflación se encuentra en Colombia en el 10,99% interanual, sumando así seis meses a la baja, aunque todavía muy por encima de la meta fijada por el banco central.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló el pasado martes que cuando se comience a consolidar la tendencia a la baja de la inflación, se podría empezar a hablar de reducir los tipos de interés de forma continuada, previsiblemente a inicios de 2024.

Mientras que el Gobierno ve una inflación de más del 9% en 2023, el banco central de Colombia ha divulgado también esta semana su último informe de política monetaria, en el que ha revisado al alza sus pronósticos sobre el índice de precios, del 7,9% al 8,4%.

De cara a 2024, el incremento ha sido de cinco décimas, pasando de una inflación prevista del 3,7% en el informe anterior al 4,2% interanual.

El índice se ubicaría ligeramente por debajo de la meta del 3% en el primer semestre de 2025. Estas proyecciones tienen una incertidumbre elevada e involucran riesgos al alza importantes.

Uno de ellos es un efecto más fuerte del fenómeno climático de ‘El Niño’ sobre los precios. Asimismo, los posibles incrementos reales del salario mínimo para 2024, que resulten superiores a los aumentos en los niveles de productividad de la economía podrían generar mayor persistencia a la inflación, y limitar su reducción esperada