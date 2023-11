Carlos Fernando Galán aseguró que Petro no lo ha llamado: “Estoy dispuesto a sentarme con él y trabajar por Bogotá”

El mandatario fue entrevistado en Revista Semana y aprovechó la ocasión para invitar al presidente a trabajar por la capital del país - crédito Infobae

Carlos Fernando Galán habló sobre el presidente Gustavo Petro, en una entrevista para la Revista Semana, y cómo ha sido la comunicación con el primer mandatario de Colombia, donde asegura que no lo ha llamado después de haber sido elegido alcalde de Bogotá.

El gobernante electo invitó al máximo mandatario a sentarse a trabajar por el futuro de Bogotá y los grandes proyectos que conciernen a una gran parte de los colombianos. El más sonado en las últimas semanas ha sido el Metro de Bogotá, las demoras en su construcción y las diferentes posiciones al respecto de la construcción de este.

Galán sobre Petro: “Estoy listo para sentarme con el presidente para trabajar por Bogotá”

El día que quedó electo como alcalde de la capital de Colombia, Carlos Fernando contó en la entrevista que el presidente no se comunicó con él: “No me llamó, no me ha llamado. Tuve solamente contacto con el ministro del Interior y el de Justicia”. Además, añadió que: “Espero que el presidente entienda lo que significa su responsabilidad, que es trabajar por todos los habitantes de este país”.

El alcalde electo fue a su puesto de votación para ejercer su derecho al sufragio en las elecciones regionales del 29 de noviembre - crédito Infobae

Gustavo Petro aseguró que primero se reunirá con los políticos que lo apoyaron y fueron escogidos por los ciudadanos en las elecciones regionales, a lo que Carlos Fernando calificó como un “error”, afirmando que ”es clave que se reúna con todos. Ya tuve una conversación con Federico Gutiérrez, Alejandro Éder, Dumek Turbay y estamos listos para trabajar con el Gobierno. Que nos respeten el mandato que recibimos de los ciudadanos”.

Galán apuntó contra la campaña que hizo Gustavo Bolívar y que apoyó el presidente Gustavo Petro, prometiendo doblar el presupuesto para Bogotá en caso tal que ganara su candidato. Esto para el alcalde fue una “extorsión” a los demás contendientes políticos en su momento.

“Si ganaba un candidato no afín al Gobierno, entonces, ¿Bogotá se vería afectada en términos de financiación? Eso no les queda bien, es un abuso. Lo que dijo el Pacto Histórico era una extorsión. Bogotá tiene unos derechos y vamos a exigir que se respeten y se garanticen”, afirmó Carlos Fernando para Revista Semana.

Sobre el tema de seguridad y la propuesta del Gobierno Petro para pagar a los jóvenes un incentivo para que no cometan crímenes, Galán aseguró que no está de acuerdo con esta medida.

“El incentivo no puede ser ese. Mejor logremos recursos para apoyar a los jóvenes, conectando con la construcción de un proyecto de vida. Que estudien, que consigan un empleo y que generen un emprendimiento”

Aunque los dos mandatarios no han tenido comunicación directa, se han respondido por medio de ruedas de prensa y publicaciones en redes sociales - crédito Infobae

Rifirrafe entre Galán y Petro por el metro

Aunque no han conversado directamente, ya empezaron las primeras pullas entre los mandatarios por medio de publicaciones de X (Antes Twitter), refiriéndose a la construcción del Metro de Bogotá, que es una de las temáticas principales en las últimas semanas.

“Que tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo ha hecho”, aseguró el presidente Gustavo Petro en su publicación donde criticó la gestión de la Alcaldía de Bogotá al frente de esta construcción.

Gustavo Petro señaló a las gestiones de las alcaldías de Bogotá por demoras en el metro - crédito Infobae

Petro también señaló a Claudia López: “Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la alcaldesa, pero después, nos insultó por acoger su propuesta”. Añadiendo que “Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento, pero si no lo han hecho en estos nueve años, no es porque nosotros lo hayamos impedido”.

A esto también le respondió Carlos Fernando, alcalde electo de la capital, y exigió respeto por la autonomía y separación de poderes que hay en la democracia colombiana.

“Tenemos que exigir un respeto por la autonomía de Bogotá, autonomía territorial, porque Bogotá define un proyecto, lo impulsa y lo sacó a delante, y no debe entrar la nación a que se replantee el proyecto”

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, solicitó al presidente Gustavo Petro que se muestre respetuoso hacia las decisiones tomadas en la administración Distrital en cuanto al metro de la capital - crédito Rueda de prensa

Los retos para Carlos Fernando Galán no están basados solo en el Metro de Bogotá. La inseguridad, la malla vial, la contaminación y el ordenamiento del territorio distrital hacen parte de un gran conglomerado de objetivos que se deben trazar en este nuevo periodo de la Alcaldía de Bogotá.

El nuevo dirigente de Bogotá ya visitó las obras del Metro y aseguró que hay un avance positivo en esta materia, aunque también está enfocado en empezar a trabajar en otros frentes como el rol de la mujer en el Palacio Liévano, donde escogió a un grupo de mujeres para hacer el empalme con la actual mandataria Claudia López.