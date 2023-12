Gustavo Bolívar “culpó” a Gustavo Petro de la derrota en las elecciones a la Alcaldía en Bogotá: ¿qué dijo?

La estrategia de Gustavo Petro de poner a Gustavo Bolívar como alcalde de Bogotá no funcionó - crédito Colprensa

Las elecciones regionales en Colombia causaron una crisis interna en el partido del presidente de la República, Gustavo Petro, que pese a que salió a dar un parte de triunfo en sus redes sociales y a desmentir los señalamientos de que habría sido derrotado por sectores de centro y derecha, en privado regañó a su equipo de ministros y estaría molesto con miembros del Pacto Histórico por los resultados de la contienda.

Solo en Bogotá, en donde tenía como ficha a Gustavo Bolívar, el jefe de Estado sufrió un fuerte revés, pues su candidato no logró siquiera el segundo lugar en la votación y con 571.591 votos, que representan el 18,71%, se ubicó en la tercera plaza: que lo dejó al margen, incluso, de ocupar una de las 45 curules en el Concejo. Una derrota que empezó a resquebrajar la unión que llevó a Petro a la Casa de Nariño.

Y es que en la capital de la República, durante los comicios presidenciales de 2022, Petro construyó todo un fortín, pues en la primera vuelta, el 29 de mayo, obtuvo 1.769.671 votos, para un 47,06%. Entretanto, en segunda vuelta sacó 2.253.997 sufragios, que significaron el 58,59% de los votos en la reñida lucha contra Rodolfo Hernández. En contraste con esta jornada, en la que apenas logró el 32,29% de esos sufragios.

Sobre este fracaso, toda clase de hipótesis y conjeturas se han “tejido”, pero el propio Bolívar, en una entrevista concedida a El Tiempo, habría enfilado baterías contra el jefe de Estado, pues lo responsabilizaría —entre líneas— de tener su cuota de responsabilidad en el fiasco que protagonizó el ala petrista en la capital, que si bien logró siete curules en el cabildo, no pudo pelear la alcaldía.

Con el 18,71% de los votos, Gustavo Bolívar fracasó en su intención de llegar al Palacio Liévano - crédito @GustavoBolivar/X

¿Qué dijo Gustavo Bolívar del presidente Petro?

En entrevista con el citado medio, el exaspirante del Pacto indicó que una de las razones por las cuales no pudo hacer una buena campaña fue que los recursos de los préstamos solicitados ante las entidades bancarias llegaron justo en la recta final de su aspiración, exactamente 15 días antes de acudir a las urnas, por lo que la estrategia no tuvo el mismo alcance que se había proyectado por parte de sus estrategas.

Pero también parece hacer culpado a Petro, en especial por su viaje a Beijing (China), cuando el jefe de Estado fue a solo días de los comicios (24 al 26 de octubre) a buscar la forma de revertir el contrato firmado por el consorcio del país asiático encargado de las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Esto causó un rechazo generalizado, no solo de la alcaldesa Claudia López, sino también de la ciudadanía.

En primer lugar, reconoció que la mandataria fue “muy hábil” para hacer que el tema del metro se volviera una especie de “plebiscito”, y la acusó de haber participado en política; según él, “descaradamente”, por lo que la denunció en la Procuraduría General de la Nación. Y, acto seguido, señaló al presidente de haber caído en el juego de la mandataria, en una situación que se habría salido de control.

Gustavo Bolívar intentó adelantarse a los efectos de la visita de Gustavo Petro a China y firmar ante notaría que no cambiaría el diseño de la primera línea del metro, pero no logró su objetivo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Fue a cada emisora a decir que no votaran por el candidato que iba a frenar el metro cuando yo no hablé de eso. Y en eso colaboró el presidente desde China. Él, tratando de mejorar la situación, lo que hizo fue empeorarla. La gente no entiende que un metro subterráneo es mejor y quieren el otro que viene andando. Entonces, el relato de que íbamos a frenar el metro se volvió un plebiscito y nos ganaron por ese lado”

En consecuencia, destacó que López no se equivocó en su plan de contingencia, pues logró que Carlos Fernando Galán, el principal opcionado en las encuestas a la alcaldía, apoyara su discurso de que Petro quería frenar el metro; lo cual marcó la diferencia en la última semana en favor del aspirante del Nuevo Liberalismo y en contra de su deseo de regir los destinos de la capital de la República.

“Él (Petro) lo hizo porque realmente para nosotros es mejor un metro subterráneo. Mil veces mejor. Nos faltó tacto para no haberlo hecho encima de las elecciones. Por eso tuve que salir a una notaría para decir que no lo haría. Además, hubo muchas mentiras y los candidatos apelaron al antipetrismo”, añadió Bolívar, en relación con el plan del presidente, que no supo medir el ambiente previo a la elección.

A su vez, señaló a congresistas del Pacto Histórico de dejarlo solo en los actos proselitistas, entre ellos Alexander López, expresidente del Senado, que se mostró confiado en que había segunda vuelta, preocupado primero en hacer campaña en el Valle del Cauca. En otras palabras, fallaron los cálculos.

También acusó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras de haber mandado emisarios, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general (r) de la Policía Jorge Luis Vargas, para que lo señalaran de ser el líder de la primera línea y “mostrar a Galán como un tipo que no pelea”.

Y por último, se refirió al reporte de victoria de Petro, en el que parece estar de acuerdo de manera parcial. “Se hubiera podido avanzar más si el Pacto hubiera estado organizado y hubiéramos tenido las consultas internas. Si se hubieran hecho los procesos con más democracia, hubiéramos avanzado más”, recalcó.