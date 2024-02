El representante Juan Carlos Lozada pidió a Cesar Gaviria realizar convención liberal tras los resultados de las elecciones

Juan Carlos Losada le pidió al director del partido Liberal, Cesar Gaviria que haga de forma inmediata la convención interna del partido - crédito (Colprensa - Camila Díaz).

En el mes de mayo del año 2023 el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció una sanción en contra del Partido Liberal, pues, de acuerdo con el tribunal electoral, el actual director Cesar Gaviria Trujillo no había permitido la realización de la convención interna, que tiene que reunirse al menos una vez al año, con el fin de que los militantes del partidos elijan a su director.

Teniendo en cuenta esta decisión, y tras los resultados de los comicios regionales, el representante a la Cámara por ese partido Juan Carlos Lozada le envió una carta al expresidente Gaviria en la que pide que convoque esta convención de manera inmediata.

Después de las elecciones varios, movimientos y partidos políticos han reflexionado con respecto a cosas que tiene que cambiar o mejorar, uno de estos fue el partido Liberal, ya que luego de los comicios, pues en esta colectividad se volvió a abrir un debate con respecto la convención interna del partido, en la cual se podría dar la salida del expresidente Cesar Gaviria de la dirección.

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, por medio de su cuenta de X compartió una carta que radicó una carta para la dirección de su partido, con el propósito que esta convención por la que el partido incluso fue sancionado en el mes de mayo, se realice de forma inmediata, pues Cesar Gaviria, aún no la ha convocado.

“El Partido Liberal debe elegir una nueva dirección a través de la Convención Nacional. La actual dirección ha omitido su deber legal y por eso el partido ha sido sancionado por el CNE. Exigimos que se cumpla la ley y el respeto por la democracia interna del partido”, dijo el representante a la Cámara en su cuenta de X.

En el inicio de la misiva, Losada recordó que el pasado 29 de octubre se celebraron las elecciones regionales en Colombia, y dijo que estas fueron marcadas por un fuerte abstencionismo, y además aseguró que los resultados que se dieron en estas deberían encender las alarmas de todas las instituciones políticas del país.

“En cuanto al Partido Liberal, los resultados electorales pueden tener una gama muy variada de interpretaciones; sin embargo, lo que no es sujeto de interpretación es que nuestro partido sigue sin realizar la Convención Nacional, lo que representa una abierta violación a la Ley y a los propios estatutos del partido. No puede ser olvidado que ya el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó al partido por no cumplir su obligación de realizar la Convención en los términos legales”, aseveró el congresista en su carta.

También solicitó de “manera enérgica” que se convoque la convención Liberal, “sin más dilaciones” y de ser posible antes de que acabe el año 2023. También añadió que: “Cada día que pasa sin que se convoque a la Convención es una arbitrariedad no solo contra las normas de nuestro orden democrático, sino con el pleno de la militancia liberal que le exige a nuestro partido, como mínimo, cumplir la ley”.

En la parte final de la misiva, explica que el funcionamiento interno de los partidos políticos, es un elemento fundamental para que las democracias puedan andar bien. Y dijo que una colectividad política “sin democracia” se vería reducida a una empresa de avales y renunciaría a su vocación de poder y de transformación social, después concluyó diciendo “espero que estas palabras no sean ignoradas”.

“La democracia interna de los partidos políticos es un elemento fundamental para el debido funcionamiento de las democracias. Un partido sin democracia interna queda automáticamente reducido a ser una diminuta empresa de avales y, desde luego, renuncia así a su vocación real de poder y de transformación social”.