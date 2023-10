Lo que viene para Nairo Quintana tras ser oficializado como nuevo corredor del Movistar Team

El ciclista boyacense correrá con la escuadra española en 2024 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La espera terminó para Nairo Quintana, que tras varios meses de incertidumbre volverá a las competiciones del UCI WorldTour. El ciclista colombiano de 33 años fue presentado oficialmente con la escuadra española Movistar Team.

Te puede interesar: Así fue la presentación de Nairo Quintana con el Movistar Team: “Tengo ganas de hacerlo bien”

Durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en Bogotá, Nairoman, que estuvo acompañado por Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam y Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Nairo Quintana regresa al Movistar Team, el equipo donde se consagró como el mejor ciclista latinoamericano de la historia

A su llegada al auditorio, Quintana fue recibido en medio de aplausos por parte de los asistentes, lo que generó alegría en el campeón del Giro de Italia en 2014, que sonrío mientras caminaba al lugar en donde respondería a las preguntas de los medios de comunicación.

En sus primeras declaraciones, Nairo se mostró muy feliz por esta nueva oportunidad de volver a la élite del ciclismo internacional. Así mismo, al pedalista se le vio con buen sentido del humor, lo que cayó muy bien dentro del público presente en su presentación con el Movistar Team.

Cuáles serán las carreras en las que Nairo participará con el Movistar Team en 2024

Nairo Quintana nuevo corredor del Movistar Team - crédito Camilo Zabaleta Infobae

“Después del 20 de diciembre podremos comentar qué competición y dónde comenzaríamos. Sabemos que hay Tour Colombia, no sabemos si hay posibilidades de empezar acá en el país”

Del mismo modo, el boyacense aseguró que no le cierra la puerta para disputar los Juegos Olímpicos que se realizarán el próximo año en París. “Una causa de orgullo, bien sea intentando ganar o dando una mano con todos los que vamos (…) el día de hoy estamos en otra situación para poder hacer todo el calendario del ciclo olímpico, así que cabe la posibilidad”.

El pedalista boyacense volverá a la élite del ciclismo con el Movistar Team - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Por otro lado, la nueva contratación del Movistar Team se refirió a su estado físico, pese a que solo corrió de manera oficial en el Campeonato de Colombia de Ciclismo en Ruta que se disputó a comienzos de 2023 en Bucaramanga, en el que alcanzó el tercer puesto.

“Trataba de simular cada etapa con mi equipo de mi trabajo ‘uno decías levantate, otros estas loco’ (...) he tenido todo el año muy buena forma, he estado con número similares de cuando he estado en cualquier competición”

En cuanto a sus objetivos para la nueva temporada:

“Siempre es bueno soñar porque es gratis (…) ser dos veces segundo del Tour del Francia nos hizo soñar a todos los que estamos aquí en llegar primeros a París. Se luchó por hacerlo y creo que hoy cabe decir que hay que ‘levantar la mano y entregar la batuta’ porque han pasado años y esta nueva generación es fuerte”.

Te puede interesar: Abogado de Nairo Quintana habló sobre el dopaje en Colombia: “Hace falta educación”

Y agregó: “No nos vamos a engañar ni me voy a poner más compromisos de los que no puedo, soñamos con ese ‘sueño amarillo’, pero creo que no nos fue tan mal, estuvimos tres veces en el podio (…) no llegamos allá, pero si nos ponemos a mirar atrás antes de 2013 ninguno de nosotros pensamos que se podía llegar allá y tres años después se llegó con Egan Bernal y se cumplió el ‘sueño amarillo’ para los colombianos”.

Por su parte, Eusebio Unzué, manager general del Movistar Team, se refirió al regreso de Nairo Quintana:

“Lo más importante es que hemos rescatado todos, Colombia, Movistar y diriía que el ciclismo también, a un gran tipo que ha sido durante 12 años capaz de generar ilusiones”