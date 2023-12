Isabella Santodomingo le reveló a Ramiro Meneses cómo descubrió que su pareja le era infiel

La barranquillera lo confesó todo en la cocina de Ramiro Meneses - crédito captura de pantalla YouTube

La actriz y escritora Isabella Santodomingo aceptó el reto de pasar por la cocina del también actor y ganador de MasterChef Celebrity Colombia 2022, Ramiro Meneses, quien la incitó a cocinar en su programa digital Echémonos un paradito, que realiza para su Canal de YouTube.

En el programa la comediante se destapó sobre el amor y contó cómo hizo para descubrir la infidelidad de una pareja, además de compartir una anécdota en la que se hizo pasar por muerta para llamar la atención de un novio.

La autora del libro Revivamos nuestra histeria, abrió su corazón para compartir con el músico y el público sus intimidades amorosas. Isabella narró que desde muy joven ha vivido experiencias curiosas con sus parejas con las que nunca se quiso casar, aunque le han dado anillo.

Tenía 17 años cuando Isabella descubrió que su novio de esa época le estaba montando cachos con la ex. Fue gracias a una cita que nunca sucedió, que la la escritora decidió tener la ocurrencia de ir a buscar pistas. “Quedamos en salir, entonces me mandé a arreglar en un salón de belleza y quedamos en que él me recogía apenas estuviera lista. Nunca pasó por mí”.

La barranquillera activó su sexto sentido y no quiso quedarse con los crespos hechos, así que llamó a un par de amigas para ir a recorrer los bares de La Arenosa. La actriz usó la estrategia de fingir aburrimiento en cada uno de los sitios para poder ir a varios. “Lo que en realidad estaba haciendo era echar ojo de sitio en sitio, pero jamás lo vi”.

Fue la llamada de un amigo la que le ayudó a conocer la verdad. “Al otro día me marco un amigo para preguntarme si yo había terminado con mi novio, le dije que sí, que desde hace un mes, para ver que me decía”, la mentira le funcionó, ya que el amigo confió en su afirmación y le reveló que había visto a su ex con otra.

“No me quedé con la espina de verlo con mis propios ojos, así que me fui hasta el lugar y ahí me di cuenta que él me estaba siendo infiel con su exnovia”. Sin embargo, Isabella lo perdonó y volvió a caer varias veces. Ella aseguró que estas anécdotas hicieron que se interesara por escribir sobre las mujeres.

Isabella Santodomingo y su locura más grande

La escritora y actriz barranquillera, quien abandonó el país hace siete años para ir a los Estados Unidos detrás del sueño de aprender a escribir, compartió con Ramiro Meses un par de curiosidades sobre su historial amoroso, que le dieron origen a su gusto por contar historias en las que hace reír, relatando su propia vida.

Dice no creer en el amor y que los compromisos no son lo suyo, ya que se define como una mujer libre, amante de los espacios propios en donde las decisiones solo la afecten a ella. Por esta razón le huyó siempre al matrimonio.

“Descubrí que he sido muy boba, he debido hacer como JLO y quedarme con los anillos, porque siempre los devuelvo” contó entre risas. La primera vez que Isabella se quiso casar de verdad, lo hizo porque veía que las mujeres generalmente deseaban esa unión. “Me pregunté si sería capaz y me lancé a la odisea, esperando demostrar que también podía. Sin embargo, apenas llegué a mi casa me guardé el anillo en el bolsillo y se me olvidó el tema”.

Su mayor locura fue haber hecho uso de sus habilidades histriónicas para llamar la atención de un novio. “He sido súper actriz desde chiquita. Una vez, el novio que tenía no me visitaba ni me llamaba, entonces busqué la forma de hacerlo venir”, Isabella se subía en las escaleras de su casa para dejarse caer y así conseguir herirse, pues pensaba que de esta forma su novio la iría a buscar.

“Tenía hueso muy duros así que acudí a fingir mi muerte en el baño. Diseñé toda escena. Me tiré al piso y regué un tarro de pastillas. Cuando mi papá me encontró fue todo un drama”, a la actriz la trasladaron a una clínica estando consciente. En el lugar se descubrió la verdad. Hoy ella le pide perdón a su padre por el susto.