Laura Tobón regresa a La Voz Kids, será su presentadora

Laura Tobón regresa a casa, sería la presentadora de La Voz Kids 2023 - crédito Laura Tobón

La presentadora Laura Tobón tiene muy claro que el buen hijo vuelve a casa, por esta razón regresa al Caracol Televisión para hacer parte de la lista de conductores de la nueva temporada del talent show infantil La Voz Kids Colombia del que se había despedido el año pasado.

Fueron varios los rumores que aseguraban que la inesperada salida de Laura Tobón quien se había convertido en la cara más reconocida del formato La Voz Kids por su empatía y carisma con los niños, se debía a la llegada de Laura Acuña a Caracol Televisión. Pues, a la bumanguesa la integrarían al programa como anfitriona principal, rol que llevaba esperando Tobón varios años.

En su momento se mencionó que Acuña, no habría querido compartir set con ninguna otra presentadora; mientras que, otros comentaban que Laura Tobón se habría sentido porque consideraba que ya era hora de que la tuvieran en cuenta para salir del backstage y la pasaran al escenario principal.

Ninguna de las versiones anteriores es oficial, puesto que las únicas palabras que compartió en sus redes Laura Tobón ante su salida en el 2022 fueron las siguientes:

“Sólo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante 4 temporadas en el programa más mágico de nuestro país. En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños. Me llevo en el alma esas personas con las que pude trabajar durante varios años, una producción maravillosa y única”.

Otro retorno esperado es el de la cantante Fanny Lu, quien en 2021 pidió una pausa para dedicarle tiempo a sus hijos, según reveló ella misma en entrevista para el Canal YouTube de Diva Rebeca. Este alto en el camino trajo consecuencias a la intérprete del clásico ‘Note pido flores’ debido a que, para sorpresa del público, Caracol TV le pasó factura dejándola por fuera en 2022.

“Es un canal que me ha dado mucho amor y me han hecho sentir como en casa, pero si yo les dije el año pasado que no, pues ellos tienen todo el derecho de decirme que no esta ocasión. Está bien que escojan a otra persona y que esa silla tenga otro nombre, y que el programa tenga nuevas dinámicas. Yo creo que ya me despedí de mi programa bello”, concluyó la cantante, quien dio a entender que su ciclo en el formato habría llegado a su fin.

Fanny Lu causó revuelo entre los seguidores del programa. Ella era la jueza con mayor tiempo y la preferida de los participantes quienes la elegían por encima de los otros jueces en las audiciones a ciegas. Algunos guardan la esperanza de volver a verla en la silla roja pulsando el botón.

Inscripciones abiertas

Junto a la apertura de las convocatorias que irán hasta el sábado 30 de septiembre del presente año, se conoció la noticia del regreso de Laura Tobón. Sin embargo, por ahora, no se sabe quiénes estarán sentados en las sillas como mentores ni quienes acompañarán a la antioqueña en la conducción del programa.

La promoción oficial está haciendo el llamado a que todos los pequeños talentos del país que se encuentren entre los 5 y 15 años se presenten a la nueva temporada para dar a conocer su voz y actitudes para el canto.

Laura Tobón regresa como presentadora en la nueva temporada de La Voz Kids - crédito Instagram La Voz Kids Colombia

La fecha de estreno de esta nueva temporada está a la espera de conocerse. La Voz Kids podría entrar a reemplazar el reality de imitación Yo Me Llamo que próximamente entrará en su última etapa.