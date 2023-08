En video la tremenda pelea que armó un hombre porque a su hija le vendieron un pan con gusanos

Padre e hija habrían notado el extraño contenido durante el desayuno - crédito archivo

El tradicional “vaya y hágame un mandado” con el que la mayoría de los niños colombianos refuerzan su memoria y aprenden a “escoger mercado” se convirtió en una pesadilla para un padre barranquillero, que envío a su hija a comprar el pan del día.

Tanto así que regresó al local comercial, a pesar de su traumática experiencia, para poner en evidencia las precarias condiciones de salud en las que estarían expuestos los panes a la venta.

Acompañado por la descripción: “B/quilla, padre de flia furioso le reclama a panadero que su compra le salió con exceso de proteína. Además, el enojo fue peor porque supuestamente ya su hija se había ‘mamado’ del pan”, la cuenta @colombiaoscura compartió el video en el que el padre les reclama a los “encargados de la panadería” por la falta de medidas sanitarias al interior del establecimiento.

“Esos panes tienen gusanos, compadre (…) me acabaron de llegar tres. Mi hija fue la que se dio cuenta. Ya yo me mamé el mío y ella se mamó el de ella ¿Marica, cómo hacemos ahí? ¿Me toca poner la denuncia en sanidad?”, le dice a un joven que atendía tras el mostrador, quien, tras una escueta revisión se da cuenta que no solo los panes que él había llevado se encontraban infestados con gusanos, sino que, toda la bandeja estaba echada a perder.

Al no recibir una respuesta clara, el hombre decidió salir del establecimiento y grabar la fachada del lugar, mientras enuncia que se trata de la “panadería ubicada en la esquina de La Paz, por la estación, en donde hemos encontrado pan con gusanos”.

En redes sociales bromearon sobre el “exceso de proteína” que traía el pan

Decidido a exponer a los dueños del local, ingresa nuevamente y amenaza al joven que atendía en el mostrador con interponer una demanda por higiene en contra del establecimiento, pero, no contento, le pregunta quién está a cargo y el empleado señala a dos mujeres en el fondo.

Ni corto ni perezoso se acerca a una de ellas y le pregunta: “Vecina, disculpe ¿ustedes tienen su registro de sanidad y su documentación al día? ¿Me podrían permitir su documentación?”.

Ambas mujeres le responden, pero no logra escucharse lo que dicen. Sin embargo, la respuesta no pareció agradar al enfurecido comensal que, en un tercer intento por corroborar sus acusaciones, regresa a la bandeja de panes estilo hawaiano (hojaldre, queso, piña y jamón) e intenta grabar a detalle a los pequeños animales que se retuercen entre la comida, hasta que, otro hombre, al parecer, lo empuja y se ve obligado a detener la grabación.

El video generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la cuenta que decidieron sumarse a la conversación en redes:

“Erda le vino con bienestarina y todo”, “Puede ser la harina q viene así, el problema es que no la ciernan antes de procesarla”, “Cuando dijo como hacemos ahí: me sonó a tombo pidiendo plata”, “A lo bn que esos panes al aire libre pintan como peligro”, “Comételo, son saludables”, “Desbloquearon un nuevo sabor”, comentaron a manera de broma.

Algunos señalan que deberían cerrar el establecimiento y que el hombre tiene toda la razón al encontrarse furiosos, sobre todo, porque al exponer los panes por fuera de la vitrina los dueños del local están dejando abierta la puerta a que escenas como esta se repitan.

Sin embargo, también, algunos usuarios de la red social Instagram señalaron que, por la manera en la que el hombre se acercó a hacer el reclamó y por lo que dijo una vez lol atendieron los trabajadores del lugar, parece que estaba en busca de algo más que solo denunciarlos.