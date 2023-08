Por qué los árbitros se están equivocando tanto en el fútbol colombiano, expertos opinan sobre este tema

Porque los árbitros en Colombia se están equivocando en el FPC - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

Cada jornada del Fútbol Profesional Colombiano está marcada por la cantidad de errores que los árbitros cometen y por los cuales están inconformes los jugadores, técnicos y hasta los hinchas, pero ¿por qué razón se presenta esta situación?

Para los partidos de la Liga BetPlay, en cada fecha se designan los jueces que están en el terreno de juego y también los que van al VAR, quienes devengan sumas diferentes dependiendo de el rol que desempeñen dentro del juego.

Por ejemplo, el árbitro central del partido recibe un pago por $2.500.000; los asistentes de línea reciben $1.815.000; al árbitro VAR, por su parte, le pagan $1.843.000; el asistente VAR recibe $1.253.000; el observador del VAR, $292.000, y el cuarto árbitro, $252.000. Todos estos valores están libres de transporte y el alojamiento.

Del rendimiento que los jueces tengan en cada juego depende que la Comisión Técnica lo vuelva a tener en cuenta para ser designado para otro partido, lo que da un promedio de 3 encuentros al mes por árbitro, si no resulta sancionado por cometer algún error.

Por su parte, los jueces que no tienen un buen desempeño o resultan polémicos en sus decisiones pueden ser acreedores de sanciones que pueden estar entre uno y dos meses sin impartir justicia en las canchas.

Debido a estas causa, los árbitros en el país no pueden depender únicamente del ingreso recibido por pitar en el FPC, ya que su designación está sujeta a cambios y, además, no tienen un salario fijo, como sucede en algunas ligas de Suramérica, como la argentina, en las que los jueces que designa la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), sí reciben un pago mensual, más un bono extra en el momento que son designados para los partidos.

Uno de los exárbitros que más ha luchado para que este oficio se profesionalice es Jesús “Chucho” Díaz quien lleva tres años luchando para que esta sea posible desde la Asociación Colombiana de Árbitros del Fútbol (Acolarfut). No obstante, Díaz indica que esta situación se debe a la falta voluntad de los dirigentes para lograrlo. “No es un tema tan difícil, por ejemplo en España ya los árbitros de primera y segunda división tienen contratos. Si eso se logra acá, estoy seguro de que va a mejorar la calidad del arbitraje en todos los partidos”, dijo “Chucho” Díaz a El Colombiano.

Del mismo modo hay algunos jueces que tienen otros oficios o profesiones, lo que dificulta la posibilidad para que estudien, se capaciten y entrenen. Por eso, los expertos en este tema continúan insistiendo en que la profesionalización de este oficio es el mejor camino para evitar cometer errores en los diferentes estadios del país.

Otro de los expertos que en este tema es Óscar Alexis Gutiérrez, un exárbitro e instructor, quien señaló que ojalá en Colombia se pudiera consolidar esta idea. “Tendrían la oportunidad de dedicarse ciento por ciento a la profesión, porque hoy les toca hacer otra labor para poder mantener a sus familias. Solo le pueden dedicar, si mucho, dos horas al día al entrenamiento y a la capacitación”, manifestó Gutiérrez.

Así mismo, Gutiérrez agregó que actualmente los árbitros del país tienen concentraciones cada 6 meses en las que realizan una serie de trabajos específicos con los instructores designados. Pero también afirma que con la profesionalización este tipo de dinámicas se podrían realizar con más frecuencia. “Se podrían reunir dos o tres veces al mes haciendo los trabajos de campo específico y analizando las situaciones o los errores para no volverlos a cometer, y así seguir aumentando el nivel”.

Otra de las voces que se sumó a este llamado fue el exárbitro vallecaucano Luis Sánchez, quien se atrevió a denunciar el veto del que fue víctima por parte de la Federación por pedir que les fueran mejoradas las condiciones a los árbitros durante la pandemia. “La Federación no cumple con las recomendaciones de la Fifa y no invierte en los árbitros; no hay incentivos ni vinculación laboral. Los jueces prestan un servicio y ya, pero no importa ni cómo llegan, ni cómo están preparados. Está claro que a los dirigentes no les interesa invertir en el arbitraje y menos tener jueces agremiados”, resaltó Sánchez..

Además, fue enfático en decir que “al árbitro se le exige como si fuera profesional, pero se le trata como un principiante”, esto refiriéndose a los dirigentes del fútbol colombiano.

Y agregó que: “Muchos han tenido que dejar sus trabajos porque les exigen disponibilidad para cualquier partido y si pita mal, pues lo sacan y ya. No le dicen nada y sencillamente no lo vuelven a designar”.

Luis Sánchez le hizo una invitación a los jueces para que se unan y así lograr que se les mejoren sus condiciones laborales como sucedió en Ecuador. “Allá, por ejemplo, ganaban 500 pesos y hoy ganan 2.000; tienen un salario mensual como en Brasil, Argentina, Chile y México”

Con respecto a ese tema el medio citado intentó consultar con la Dimayor, pero el presidente Fernando Jaramillo dijo que en cuanto ese asunto él no comentaba nada, porque eso dependía directamente de la Federación. Por su parte, en la Federación Colombiana de Fútbol tampoco dieron respuesta a este interrogante.

Lo cierto es que en cada jornada del FPC los árbitros terminan siendo los más recriminados por los hinchas, jugadores y hasta los medios encargados de transmitir los partidos, pero ninguno de ellos es capaz de preguntar el porqué de sus bajos niveles. Y al parecer esta problemática tiene que ver con la falta de voluntad por parte de la dirigencia para hacerlos profesionales del arbitraje.