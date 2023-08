Pipe Bueno y Amparo Grisales protagonizaron fuerte agarrón por participante de “Yo me llamo”: “A mí me tiene jodido”

El émulo de Luis Miguel dividió opiniones entre los jurados de 'Yo me llamo' - crédito Infobae

Un nuevo enfrentamiento surgió entre los jurados del programa de imitadores Yo me llamo, esta vez el episodio fue protagonizado por Pipe Bueno y Amparo Grisales. En el más reciente episodio, ambos expertos llamaron la atención de los televidentes durante una discusión por sus opiniones respecto a la presentación del un concursante que emuló al cantante mexicano Luis Miguel.

Te puede interesar: Shakira de ‘Yo me llamo’ impresionó al jurado cantando canción con Bizarrap

El participante llegó al ‘templo’ de la imitación para interpretar la icónica canción La media vuelta, por la cual recibió elogios por parte Bueno y César Escola, no obstante, a Grisales no le pareció igual de buena que a sus compañeros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La historia de Andrea Correa, la imitadora chilena de Shakira, que impresionó al jurado de ‘Yo me llamo’: “Fue un desafío enorme”

Una vez terminada la presentación, la primera en dar su punto de vista fue la Diva de Colombia: “Hubo una nube gris que no le dejó ver todo el sol (...) Me gustó mucho tu actitud y físicamente se te ve maravillosa la expresión (...) A veces en los agudos o en el coro sentí que se te iba un poco el color de la voz y es la nube negra a la que me refiero”.

Acto seguido, Escola admitió que el concursante tiene gestos muy similares a los del artista original, y le aconsejó que no se debe ser tan repetitivo para no “quitar la ilusión”, una opinión con la que Amparo Grisales concordó y añadió a su vez que el personaje podría verse caricaturizado por esos ademanes

Te puede interesar: Hija de Petrona Martínez le rindió homenaje a su madre en ‘Yo me llamo’: le fue mejor que al hijo de Giovanny Ayala

No obstante, el jurado e interprete de Te hubieras ido antes difirió con sus compañeros: “¡No! A mí me tiene jodido porque me parece estar viendo al propio Luis Miguel, porque él nos estaría mirando así y no se la dejaría montar de nada ¡Normal!”, indicó Pipe Bueno.

Los expertos protagonizaron una acalorada discusión por la presentación de un participante - crédito captura de pantalla 'Yo me llamo'

Justamente ese comentario fue el que aumentó la crítica de la manizaleña de 66 años, por lo que respondió que la forma en la que el concursante había estado en escena era caricaturesca.

“Pero le saldría más sensual y natural (...) a él le sale un poco parodiado (...) No estoy diciendo que sea terrible, pero hay que decirle las cosas o sino para qué van a la escuela de Yo me llamo (...) ¡Entonces dale el premio de una vez!”, sentenció la actriz Amparo Grisales.

La disputa terminó en nueva defensa de Pipe al imitador de El sol de México, pues aseguró que no era parodia ni caricatura porque nadie se había reído, a pesar de que así lo sugirió la Diva. “Yo opino lo contrario, porque estamos hablando de una mirada que hizo cuando ni siquiera estaba cantando. Él ya había hecho su show, ¿por qué ponernos a hablar de cómo miraba ahí? ¡Esas bobadas!”, concluyó el caleño quién se prepara para celebrar sus 15 años de carrera artística en el escenario del Movistar Arena en Bogotá.

Pipe Bueno se arrepiente de no haber participado en un éxito internacional: “La madre, ¿cómo me pudo haber pasado?”

El cantante de música popular recordó la historia luego de que el imitador de Espinosa Paz realizara su presentación en el programa concurso Yo me llamo - crédito Pipe Bueno / Facebook

Fue el mismo Pipe Bueno que dio a conocer la curiosa anécdota sobre la colaboración que le propuso el cantante mexicano Espinosa Paz para la canción Que te lo crea tu madre, pero por petición de su equipo de trabajo terminó por declinar la invitación, algo de lo que se arrepiente actualmente.

El cantante de música popular recordó la historia luego de que el imitador de Espinosa Paz realizara su presentación en el programa concurso Yo me llamo transmitido por el Canal Caracol.

“Abro con una pequeña anécdota que es bien particular, mira no te imaginas cuanto me pesa, resulta que el maestro cuando llega a Colombia me envía esta canción para que la grabe con él”

Acto seguido, Pipe Bueno confesó que la decisión de no participar en la colaboración no fue de él, pues le había gustado la canción y quería hacerlo, pero las personas que lo rodean decidieron que no lo hiciera.

“Por cosas del destino con mi equipo de trabajo, a mí me encantaba la canción, pero decidieron que no la grabara”

El problema, y lo que ha llevado a Pipe Bueno a arrepentirse de no haber puesto su voz en Que te lo crea tu madre fue que se volvió un éxito a nivel internacional, por lo que cada vez que escucha que la cantan le pesa no haber colaborado con el mexicano.