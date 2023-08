Segunda Marquetalia pidió “corregir” el decreto de cese al fuego y tener reconocimiento político

Segunda Marquetalia pide reconocimiento político y corregir el decreto de cese al fuego. Foto: Archivo Infobae

La Segunda Marquetalia, grupo disidente de las Farc comandando por alias Iván Márquez, emitió un comunicado en el que pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro corregir el Decreto 2060 que trata sobre el cese al fuego bilateral, el cual pretende suspender operaciones contra ese grupo.

El decreto firmado por el mandatario colombiano tuvo vigencia hasta junio de 2023, no obstante, la Segunda Marquetalia solicitó revisar el punto sobre el cese al fuego, tal como fue pactado para corregir lo que sea necesario y de esta manera avanzar en el proceso de Paz Total.

“Queremos decir al Gobierno Petro que luego de ocho meses de promulgar el decreto 2660, (por el cual se establece el ‘CFBNT con ese grupo), esperamos su corrección para contribuir con nuestra experiencia a la construcción de la ‘paz total’, que para nosotros es paz integral”, señala el grupo en el comunicado publicado en su pagina el martes 29 de agosto con motivo del cuarto aniversario.

El artículo 2 del capítulo segundo del Decreto 2060 ordena “la suspensión de operaciones militares, ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros de Farc E-P, Segunda Marquetalia, CDF-EB, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, en torno a facilitar la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento, y acorde a los procedimientos para la ejecución del Acuerdo del CFBTN y los protocolos pertinentes”.

Lo anterior con el objetivo de instalar una mesa de diálogo “y lograr su sometimiento a la justicia”, pues consideran que no pueden tener este tratamiento jurídico, ya que no son una estructura criminal, sino “una guerrilla de cualidades políticas”; sin duda un tema que ha generado polémica en algunos sectores que aseguran no se le debería otorgar este estatus al grupo.

Asimismo, la Segunda Marquetalia indica que, “lamentablemente, alguien desde el Gobierno prefirió escuchar la intriga santista, de que, habiendo participado ya en un proceso de paz, no podíamos participar en un nuevo emprendimiento. Se le ocurrió calificarnos, contra toda evidencia, y sin tener en cuenta la causa de nuestro retorno a las armas, como estructura criminal de alto impacto”.

“No puede ser eso una guerrilla de elevadas calidades políticas como las Farc-EP Segunda Marquetalia, cuyo carácter está nítidamente expuesto en el Manifiesto del lanzamiento de la nueva guerrilla inspirada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, y del legendario Manuel Marulanda Vélez”, añadieron.

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto 2060 de cese el fuego bilateral asegura que “en todo momento y bajo cualquier circunstancia, debe tenerse presente que las acciones de la Fuerza Pública, que se realicen en virtud del presente decreto, se efectúan bajo el marco de la instalación de una mesa de diálogo para lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento para lograr la paz, autorizado expresamente por el presidente de la República y permitido por la ley, y ordenado por la Constitución Política como un mandato para todos los colombianos”.

Ocho años de prisión para integrante de la Segunda Marquetalia

Las acciones operativas y de inteligencia permitieron que, finalmente, un integrante de la Segunda Marquetalia fuera enviado a prisión tras ser hallado responsable del delito de concierto para delinquir agravado; por tal motivo desde la Fiscalía General condenaron al hombre identificado como Juan Diego Pérez Ramírez, alias Juandi, a ocho años de prisión.

El material recolectado en contra de Juandi permitió que una jueza especializada de Florencia (Caquetá) enviara a la cárcel al guerrillero, señalado de ser uno de los hombres cercanos al círculo de alias El Paisa.

“El sentenciado era subalterno de Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez, alias Guamby; hombre de confianza de alias El Paisa”, emitieron desde un comunicado en el ente acusador.

Concretamente sobre Pérez Ramírez recae la responsabilidad del asesinato de dos personas que eran desplazadas por la violencia y pretendían regresar a su hogar despojado en el departamento de Caquetá.