El precio del ACPM no aumentará en lo que queda del 2023, aseguró el Gobierno: la gasolina sí seguirá subiendo

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirma que el Acpm no subirá

El precio del ACPM se mantendrá estable, por lo menos en lo que resta del, 2023; así lo aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esta decisión hace parte de la estrategia del Gobierno para sanear el déficit generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que subsidia la diferencia entre el precio internacional y el nacional de este combustible.

El incremento que se ha hecho durante casi un año, ocasionó que muchos ciudadanos se cuestionen acerca de la posibilidad de que estas alzas se trasladen al precio del diesel.

De acuerdo con este tema, el Ministerio de Hacienda informó que desde el Ejecutivo no se ha hecho ningún aumento en el precio del ACPM y que tampoco aplicado se tiene estipulado hacerlo, por lo menos en lo que queda de 2023.

“El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado este año aumentar los precios del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que están subiendo los precios del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”, aseguró el ministro Ricardo Bonilla.

Desde la cartera de Hacienda, también se indicó que “en el caso de no haber contado con la operación del Fepc, en lo corrido de 2023 el precio de venta por galón de diésel se hubiera ubicado en más de $16.000 por galón, consistente con el precio internacional de ese combustible”.

Desde el Ministerio de Hacienda se explicó que el precio promedio de venta al público del ACPM a nivel nacional es de $9.065 por galón y que entre enero de 2020 y agosto de 2023, el valor cayó en 1,1%. Además, afirmó que no hay ningún motivo para que los camioneros se vayan a paro argumentando que están subiendo los precios del diésel, pues considera que esto se trata de un objetivo electoral y político.

En contraste con la medida adoptada con el ACPM, el precio de la gasolina sí seguirá aumentando mensualmente. Se espera que para septiembre nuevamente suba 600 pesos, como ha venido ocurriendo en los últimos meses. Por su parte, también se hizo el anuncio, luego de las protestas llevadas a cabo el pasado lunes 28 de agosto de 2023, que habrá una tarifa preferencial para los taxistas. Este acuerdo se dio como resultado de un acuerdo entre los líderes de este gremio y el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Como era esperarse, esta medida generó de inmediato la inconformidad en otros sectores del transporte, como el de los moteros, que también se han visto afectados por el alza en el combustible.

Para definir la tarifa diferencial de los taxista el Gobierno Nacional se comprometió a instalar una mesa técnica el próximo lunes 4 de septiembre, para evaluar la fórmula con la que se calcula el precio del combustible de cara al próximo año. El objetivo es buscar una solución que beneficie tanto a los consumidores como a las finanzas públicas.

Así mismo, el gobierno tiene como objetivo mantener las mesas de diálogo con los conductores y transportadores afectados con las medidas impuestas por el Gobierno Nacional. Por esa razón el Ministerio de Transporte manifestó que también viene realizando 19 mesas de trabajo mensuales, en las que se vienen discutiendo diferentes temas que vienen preocupando a este sector con el fin de desarrollar una hoja de ruta, que permita solucionar todas las dudas de estos gremios.

En cuanto a los temas planteados se incluye la seguridad en las diferentes vías del país, el precio de los peajes, estado de proyectos a nivel nacional (concesionado y no concesionado) y mitigación de emergencias, entre otros.