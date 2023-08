20/10/2015 October 20, 2015: Rodrigo Lara Restrepo, POLITICA Europa Press/Contacto/El Tiempo

En la Universidad Distrital se llevó a cabo un debate de aspirantes a la Alcaldía de Bogotá el lunes 28 de agosto. En su llegada a la institución, el candidato Rodrigo Lara enfrentó gritos, pancartas intimidatorias y una interrupción por parte de una estudiante, Catalina Pardo, quien lo acusó de afirmaciones controversiales.

La estudiante tomó la palabra y dijo: “Soy estudiante de Licenciatura en Física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En una entrevista en la Revista Semana, usted mencionó que, como alcalde, intervendría la Universidad Distrital con policías de civil, violando la autonomía universitaria. Además, expresó que lo haría sin importar las consecuencias. Usted lo dijo, tengo el video. Según usted, cuando sea alcalde, si llega a serlo, intervendría la universidad porque nos considera guerrilleros, del ELN”.

Lara, a pesar de los abucheos del público que respaldaba a la estudiante, respondió de manera firme: “No lo dije en la Revista Semana, fue en un debate. Y no es cierto que haya llamado guerrilleros a los estudiantes. Eso no es verdad”.

En pleno debate de la Universidad Distrital fue atacado el candidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara

La estudiante volvió al escenario de manera agresiva para interrumpir a Lara mientras explicaba su posición. El candidato continuó su respuesta:

“Permítanme terminar. Mi declaración fue sobre si intervendría militar o policialmente las universidades públicas. Mi respuesta fue clara: Nunca desplegaré escuadrones de policía en las universidades. Pero si ocurre un delito, claro, la ley debe aplicarse”.

“Vamos a modificar las absurdas modificaciones que dejó Claudia López en el POT”: Rodrigo Lara

El exsenador Rodrigo Lara Restrepo, que busca remplazar a Claudia López en el Palacio Liévano, conversó con Infobae Colombia sobre sus propuestas en infraestructura para la ciudad, en las que destacó, entre otras, tres túneles para conectar con La Calera, la ampliación de la autopista de Sur y la construcción de la calle 63 para conectar la Séptima con el aeropuerto El Dorado.

En primer lugar, sobre la inseguridad que vive el distrito enfatizó que no hay suficientes policías y que hay menos que en 2016. “Esto denota un fracaso del gobierno distrital y nacional y de los ministerios de Defensa y de la Policía de los gobiernos anteriores. Si no me dan los agentes no me voy a quedar con los brazos cruzados”.

Lara explicó que “va a instalar sistemas de cámaras en toda la ciudad, que hagan analítica de datos para cruzar con la base de datos de la Dijín, de la Registraduría y también con las redes sociales para detectar a los criminales extranjeros que no estén en los archivos. Voy a tomarme muy en serio el tema de la seguridad y yo garantizo que en un año esta ciudad va a ser otra”.

Sobre los trabajos que actualmente se ejecutan en varios frentes de la ciudad manifestó “veo estas obras que presentan graves atrasos por la falta de supervisión de la Alcaldía. Veo esas polisombras deterioradas en donde atracan y roban y eso es negligencia y falta de planeación”.

“Yo no soy amigo de la extensión del sistema de TransMilenio, soy amigo del metro y de los Regiotram, que es la forma de ofrecer un transporte digno. Por eso yo quiero un sistema de metros. Estas obras de una troncal no pueden durar siete años para que después metan unos buses en la mitad que el ciudadano que puede lo esquiva o lo evita y compra una moto o un carro”, sostuvo Lara.

Luego agregó que “este sistema es muy caro la gente está pagando 2.950 pesos por un pasaje en el sistema, lo mismo que paga un habitante de Madrid para viajar en el metro, eso no tiene presentación, eso es un maltrato constante para los bogotanos”.