Violencia sexual en el Congreso de la República: se han reportado nueve casos

Nueves denuncias de violencia sexual se han registrado en el primer semestre de 2023 en el Congreso de la República - crédito Colprensa/Prensa Senado

Siete mujeres y dos hombres han sido víctimas de acoso y violencia sexual en el Congreso de la República, según las denuncias recibidas por la campaña de acompañamiento y denuncia que lidera la senadora María José Pizarro. Tres funcionarios han sido retirados por estar vinculados a los casos.

Te puede interesar: Capturan a un soldado del Ejército Nacional señalado por delitos sexuales con menor de edad

Uno de los primeros casos que recibió la campaña Rompamos el silencio, en esto te acompañamos, llegó por parte de una mujer que señaló haber sufrido acoso sexual por parte de un auxiliar jurídico que estaba vinculado, ad honorem a la Comisión Séptima. Otra funcionaria, meses después, se acercó a la senadora Pizarro para denunciar que había sido víctima del mismo sujeto.

Al activar el protocolo y acercarse a la Comisión, desde allí les señalaron que ya tenían conocimiento e, incluso, habían recibido información por parte de más víctimas que han preferido guardar silencio. Debido a los hechos, se le prohibió el ingreso al judicante y se interpusieron los casos ante la Fiscalía.

Te puede interesar: Denuncia de Paola Holguín contra Alexander López quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

El 16 de mayo, otra mujer denunció que un funcionario de la Cámara de Representantes le había enviado varias veces mensajes con contenido sexual a su teléfono celular. En este caso tampoco era la única víctima, también otras manifestaron la misma situación, de las que al menos cuatro han denunciado los hechos. Las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía.

Otro de los casos conocidos por la Comisión se conoció a través de las redes sociales por una mujer que denunció a Juan Pablo Gómez, miembro de la UTL de la senadora Paola Holguín. Al ser contactada, la víctima señaló que ya había interpuesto la denuncia, pero recibió el acompañamiento psicosocial y jurídico de la campaña. La denunciante manifestó que tenía conocimiento de al menos siete casos más por parte del mismo funcionario que fue desvinculado de la corporación.

La senadora María José Pizarro presentó el primer balance de acompañamiento a denuncias por acoso sexual en el Congreso - crédito Prensa/María José Pizarro

Un cuarto caso fue denunciado por una mujer que señaló a su jefe de haberla acosado sexual y laboralmente. “Esto es muy importante, porque casi en todos los casos el acoso sexual viene acompañado de acoso laboral y violaciones a los derechos laborales de las personas acosadas”, detalló la senadora Pizarro.

Te puede interesar: Expareja del cantante Alan Ramírez denunció a través de redes sentirse “perseguida”: el artista respondió

La congresista también informó de una denuncia en contra de Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, por presunto acoso sexual y laboralmente a una mujer. La víctima señaló que debido a la situación de violencia en su contra tuvo que retirarse de la corporación, sin que se liquidara el contrato; además, señaló que conoce a más víctimas de la misma persona.

La víctima del caso denunció de manera anónima los hechos. Según dijo, Laverde le ponía tareas para hacerla quedar hasta altas horas de la noche en la oficina y aprovechar esos momentos para acosarla. En una de esas ocasiones la hizo ingresar a su oficina en la Comisión, se le acercó de manera violenta y le hizo comentarios sobre su físico.

“Él se me empieza a acercar, y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más, y él se… y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”, señaló la denunciante.

El día que decidió renunciar, se dio una situación similar. “Él se sienta conmigo, buscamos una silla a el corredor que queda en la Comisión, yo me siento al lado de él para mostrarle lo que me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la Comisión”, aseguró la víctima.

John Jairo Uribe, productor del canal del Congreso, fue acusado de abuso sexual y acoso laboral dentro del Capitolio | Captura de Video

Dos casos más denunciados serían por acceso carnal violento en dos hombres víctimas, menores de edad y de escasos recursos. El caso fue denunciado públicamente por el senador Jota Pe Hernández e involucra al exdirector del Canal del Congreso John Jairo Uribe, así como se adelantaron los procesos correspondientes ante la Fiscalía que avanzan en indagación preliminar. Hay una tercera víctima del caso que está recibiendo acompañamiento para presentar su denuncia.

Los anteriores ocho casos han sido denunciados ante las autoridades correspondientes. En el noveno caso ha recibido el acompañamiento, pero la víctima no ha tomado la decisión de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía. Cuatro funcionarios tienen quejas disciplinarias ante la oficina de control interno.

La senadora Pizarro hizo un llamado a la Fiscalía para que actúe rápidamente en los procesos para poder identificar más casos porque, en cuanto a la denuncia contra John Jairo Uribe, podría tratarse de una red dentro del Congreso de la República. Así mismo, la congresista solicitó a la mesas directivas que prioricen la contratación del equipo de apoyo jurídico y psicosocial, porque su trabajo se encuentra detenido por renovación del contrato.