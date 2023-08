Gustavo Petro arremetió contra Ingrid Betancourt: “Es una de las personas que no me hubiera gustado conocer”

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó duros comentarios contra la excandidata Ingrid Betancourt - crédito REUTERS - Colprensa

Continúa el cruce mediático entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt debido a declaraciones relacionadas con un antiguo episodio en Bélgica que ambos protagonizaron. Este tema ha resurgido y generado controversia en las redes sociales.

Desde Costa Rica, en donde cumple una visita oficial, el jefe de Estado arremetió contra Betancourt tras revelar lo que, según ella, fue testigo en territorio europeo: cuando visitó la residencia del hoy mandatario, quien en esa época era secretario del embajador en Bélgica, Carlos Arturo Marulanda Ramírez.

“Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida”, trinó el mandatario en su perfil de la red social X (Twitter), luego de conocer lo que dijo Betancourt en la entrevista concedida a la revista Semana.

Fue tal el enojo que desataron dichas declaraciones que Petro mencionó –de manera indirecta– el fuerte episodio que vivió la también exsenadora, quien estuvo seis años y cinco meses en poder de la guerrilla de las Farc antes de ser rescatada durante la Operación Jaque.

“Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales. Le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia”, agregó el mandatario en esta red social.

Con este mensaje en la red social X (Twitter), el presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó en contra de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Ingrid Betancourt de Gustavo Petro?

Luego de la conversación que tuvo con la revista Cambio en la que desmintió que sufra de alguna enfermedad que le impida desempeñarse en el cargo, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que, en la campaña presidencial, fue la versión de Betancourt, que habló de un presunto episodio depresivo en Bruselas cuando fue a visitarlo.

“Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con (Carlos Alonso) Lucio. Eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces, Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme”, manifestó el presidente Petro.

Acto seguido, Ingrid Betancourt, en diálogo con la revista Semana, contó nuevos detalles del episodio, pues, de acuerdo con su opinión, el país está preocupado por las constantes ausencias del mandatario, quien en sus primeros 13 meses como presidente ha incumplido la agenda en más de 90 oportunidades.

La relación entre Ingrid Betancourt y Gustavo Petro, dos viejos conocidos de la política, pasa por su peor momento - crédito Colprensa

“No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal”, manifestó la también exsenadora, quien estuvo secuestrada durante seis años por la guerrilla.

La excandidata a la presidencia dijo que, en ese momento, encontró al entonces miembro de la misión diplomática acostado en el suelo. Por tal motivo, habló con su esposa, Mary Luz Herrán.

“Vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’”, dijo.

Exnovio de Ingrid Betancourt reafirmó su versión

En esta controversia, Carlos Alonso Lucio, que por ese entonces era pareja sentimental de la excongresista, confirmó su versión y, en entrevista dada a Semana, manifestó que lo contado por Betancourt corresponde a la realidad de la situación, cuya revelación causó la furia en el presidente de la República.

“Sí, lo que cuenta Ingrid Betancourt del episodio es real, es cierto; yo también vi a Gustavo Petro, estaba allí, lo que ella cuenta es totalmente cierto”, indicó Lucio. “Estaba totalmente desconectado de la conciencia”, añadió el exsenador, quien también fue compañero sentimental de la exfiscal Viviane Morales.

Exmiembro del M-19, al igual que Gustavo Petro, Lucio dijo que solo se fueron del lugar y quedaron de verse después, como en efecto ocurrió. “Tema del que nunca se habló (...) llegamos y no pudimos ni siquiera saludarnos y atendernos, porque Gustavo Petro no estaba en sí en ese momento”, precisó al citado medio.