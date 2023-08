Caso Odebrecht: testimonios vinculan a Jorge Pizano con entrega de sobornos en el Acueducto de Bogotá

De acuerdo con declaraciones entregadas por testigos a la Fiscalía, Jorge Enrique Pizano sí tenía conocimiento del pago de sobornos para la adjudicación de contratos a empresas como Odebrecht - crédito Infobae

Un nuevo giro tomó el escándalo de Odebrecht y los nexos que tuvo Jorge Enrique Pizano, entonces controller de Corficolombiana y que murió el 8 de noviembre de 2018 días después de la muerte de su hijo a causa de ingerir una botella de agua con cianuro.

En medio de las investigaciones por el caso de corrupción que involucró a la multinacional brasileña con importantes funcionarios y figuras políticas, fueron reveladas las declaraciones entregadas en interrogatorios hechos por la Fiscalía a testigos clave sobre el pago de coimas a cambio que quedarse con el contrato del proyecto Tunjuelo Canoas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

De acuerdo con los testimonios conocidos por La FM, Andrés Cardona Laverde, contratista condenado a cinco años por los delitos interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en calidad de coautor, mencionó ante el ente de control que Jorge Pizano dio el visto bueno para que la licitación favoreciera a Odebrecht y Solarte, para lo cual entregó una considerable suma de dinero.

“Hacia finales de enero, luego de la adjudicación, Pizano me contactó preguntando por las consecuencias favorables para él del resultado obtenido, que era la adjudicación finalmente al consorcio Canoas. Ante esta manifestación contacté a Orland Fajardo para decirle que Pizano estaba preguntando por el tema (...) Otro hecho que me llevó a deducir que sí recibió dinero por el contrato es que Fajardo me comentó que Pizano era muy insistente con el pago de los dineros y finalmente Fajardo se encargó directamente del tema con Pizano”, mencionó Cardona Laverde en la Fiscalía.

