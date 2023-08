Auguran fracaso de la reforma laboral de Gustavo Petro: tiene tres puntos críticos que no la dejarán tener éxito

Los gremios critican que el proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro genera sobrecostos laborales y no genera empleo - crédito: John Vizcaino / Reuters

El Gobierno de Gustavo Petro tomó por sorpresa a Colombia al radicar de manera sorpresiva el 24 de agosto el proyecto de reforma laboral. El mismo lo radicó “en silencio” la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la Cámara de Representantes y sería debatido en las próximas semanas.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar porque la iniciativa, como en la anterior legislatura, pese a que trae modificaciones, no se concertó con los gremios productivos del país, principales afectados con las modificaciones que se pretenden al sistema laboral.

Sobre esta, Infobae Colombia consultó a varios especialistas en el asunto, quienes auguran que esta nueva iniciativa del Gobierno Petro no tendrá éxito, entre otras cosas, por la falta de consenso y concertación.

El abogado Alexander Rojas, analista político y docente del programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad El Bosque, indicó que hay tres puntos críticos que sin concertación no la dejarán tener éxito.

El primero tiene que ver con el cambio efectivo de los artículos de la primera versión presentada en el 2022, sobre todo para el sector empresarial, específicamente, a la modificación de la jornada laboral nocturna.

“Tuvo un cambio leve. El recargo de 100% a los dominicales y festivos en realidad no tuvo un gran cambio, de manera que puede seguir siendo un obstáculo más en esta nueva oportunidad”, afirmó Rojas.

También dijo que no gusta que los contratos de prestación de servicios prácticamente quedarán prohibidos en caso de que las labores se desarrollen de manera permanente.

Según él, el Gobierno le apuesta a los contratos a término indefinido como una forma de estructurar el mercado laboral mucho más estable, inclusive, sobre todo al acceso de los trabajadores al sistema de seguridad social, otro cambio que es muy polémico y que aparenta ser muy poco viable y por eso se cree que no haya una ágil aprobación.

“Las oportunidades que tendrá el Gobierno para persuadir el Congreso de la República son remotas. Arranca con un desbalance de poder ante tantos escándalos en los últimos 60 días. Este tendrá que hacer valer el argumento de que Colombia ya no solamente tendrá que responder por los viejos acuerdos que sostienen el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino las obligaciones que se tienen como Estado colombiano de comenzar a responder frente a ser un miembro nuevo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde)”, enfatizó.

El segundo aspecto que dijo Rojas tiene que ver mucho con los artículos que amplían los derechos laborales y son las obligaciones para cumplir en un mercado global cada vez más interconectado, más interdependiente y, por supuesto, la obligación política.

En medio de reparos por supuesta falta de diálogo con los sectores empresariales, el Ministerio de Trabajo radicó la nueva ponencia de reforma laboral ante el Congreso - crédito Ministerio del Trabajo

Explicó que ahí hay aspectos clave, como la ampliación de derechos laborales a las personas discapacitadas, mujeres embarazadas, la formalización del trabajo, la formalización laboral de los trabajadores de plataformas, que realmente están excluidos del sistema de seguridad social como trabajadores, lo que los vuelve un agente generador de trabajo y riqueza, así como los vuelve un objeto de derechos.

El tercer aspecto es la ampliación de la formalización en varios sectores tradicionalmente informales, lo que le abrirá la puerta a que estos trabajadores empiecen de manera progresiva a aportar al sistema de seguridad social y con seguridad al sistema pensional.

“Es muy importante en la medida en que, desde el punto de vista macroeconómica, la estrategia de incluir cada vez más sectores laborales en el sistema pensional hace que justamente el sistema pensional de cada economía se vuelva más viable y no inviable por la falta de financiamiento”, añadió el especialista.

Advirtió que si no hay financiamiento llegará una generación en la que en efectivo no habrá aportes suficientes o habrá que pensionarse con ingresos muy bajos, que con seguridad no completará las necesidades básicas de un ser humano y a una edad alta de vejez.

El proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro no busca generar empleo - crédito: @DesempleoColombia / X

Proyecto no tiene cambios considerables

Entre tanto, el abogado Camilo Cuervo, vocero y socio de Holland & Knight, dijo que en realidad no hay un gran cambio con respecto al proyecto presentado en la anterior legislatura.

Anotó que en esencia es el mismo proyecto con las modificaciones que habían introducido ya la Cámara de Representantes y los congresistas del Pacto Histórico en la ponencia para primer debate en esta corporación.

“Tiene una serie de artículos nuevos, no muchos, son 16 nuevos, pero en esencia es el mismo proyecto. Lo que se critica y, es muy lamentable, es que el Gobierno insista en radicar el proyecto sin haber hecho un proceso de concertación. Creo que el Gobierno está perdiendo una oportunidad única y feliz de generar cambios reales y de hacer una política bastante concertada”, criticó.

De igual forma, afirmó que esperaba que el Gobierno aprendiera un poco de lo hecho en la primera legislatura, pero lastimosamente en este caso la ministra, de manera obstinada y caprichosa, volvió a presentar un proyecto sin darle el suficiente debate y la concertación antes de radicarlo.

De esta manera, Cuervo aseguró que ese hecho puede llevarlo a que nuevamente fracase, no solo porque es en esencia el mismo texto, sino porque, adicional, las condiciones políticas de Colombia de hoy son mucho más complejas de lo que era hace seis meses, cuando el proyecto hubiera tenido una posibilidad de prosperar.

Contratos a término definido

A su vez, la vicepresidenta de Asuntos Públicos de Tank Consultoría, Daniela López, identificó alrededor de 16 puntos relevantes para tener en cuenta a la hora de analizar esta iniciativa legislativa.

Entre ellos está que la reforma pretende convertir los contratos a término definido y de obra o labor cómo excepcionales, cuando la regla general es el contrato a término indefinido. Otro está en establecer un procedimiento claro para la imposición de sanciones disciplinarias al trabajador con la modificación de los reglamentos internos del trabajo.

“Este hito político del Gobierno nacional liderado por la ministra Gloria Ramírez deja muchos interrogantes, como la ausencia en la radicación del viceministro de relaciones laborales, Edwin Palma, y de congresistas. El hundimiento de la reforma anterior se dio por falta de consensos y voluntad política de los congresistas, ¿será que la ministra no aprendió la lección?”, cuestionó López.

El proyecto de reforma laboral deberá surtir cuatro debates para ser sancionado como ley de la República - crédito: Luisa González / Reuters

El caso omiso del Gobierno

Por su parte, el abogado Guillermo Baquero, especialista en Derecho Laboral y socio fundados del Bufete de Abogados Baquero y Asociados, aseguró que, de nuevo, aun cuando la posición política del país lo que busca es generar un consenso en la manera en que se presentaría el proyecto de reforma laboral, el Gobierno nacional parece haber hecho caso omiso a estas recomendaciones.

Lamentó que el Gobierno expide o promueve de nuevo una reforma laboral que no se ha comparado con la realidad económica, ni empresarial del país. Por eso, dijo que se trata de una reforma absolutamente sobre-proteccionista del empleado y que no se ajusta con la actualidad, con un alto grado de peligrosidad de que se aumente el nivel de informalidad.

“La nueva propuesta de reforma mantiene principales aspectos controversiales de la reforma anterior y no da solución a las problemáticas laborales del país. En materia de pago de indemnizaciones por despido sin justa causa y pago de trabajo suplementario, se incrementa ostensiblemente la carga del empleador”, acusó Baquero al coincidir con Cuervo, Rojas y López.

Informalidad no se ataca

Finalmente, el abogado especializado en Derecho Administrativo, Constitucional, Probatorio y Penal, Édgar Pulido, director de Latam en USA Colombia, afirmó que los desafíos de la reforma laboral no gravitan en atacar de manera decidida la informalidad laboral (55,3% a junio del 2023), que en números del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en este momento en Colombia desbordan de manera estrepitosa la economía, como quiera que fenómeno no genera un ingreso en los impuestos nacionales.

“El Congreso de la República no tiene una tarea fácil con esta reforma, que en opinión de los gremios es bastante odiosa y regresiva, que busca disminuir la jornada laboral, pero aumentar el costo de la hora laborada”, puntualizó Édgar Pulido.